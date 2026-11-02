 Gigi Becali a devenit „fan Georgescu” și prevede prăbușirea AUR, sub conducerea lui George Simion: „Este genial în a fi viclean” | adevarul.ro
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Gigi Becali a devenit „fan Georgescu” și prevede prăbușirea AUR, sub conducerea lui George Simion: „Este genial în a fi viclean”

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Gigi Becali și-a schimbat radical poziția față de Călin Georgescu și spune acum că e „fanul” lui, în timp ce îl critică pe George Simion, şi susţine că AUR ar putea pierde o mare parte din susținere dacă fostul candidat la prezidențiale şi-ar face propriul partid.

Gigi Becali nu-l vede cu ochi buni pe George Simion.
Gigi Becali nu-l vede cu ochi buni pe George Simion. Foto: Inquam/Sabin Cristoveanu

Într-o intervenţie la Digi24, Gigi Becali a vorbit, de asemenea, despre șansele AUR de a ajunge la guvernare, dar și despre moțiunea de cenzură pregătită de partid împotriva Guvernului Luca Niculescu.

Gigi Becali nu a contestat inteligența sau puterea de muncă a lui Geprge Simion. Dimpotrivă, spune el, liderul AUR are calități evidente, însă le folosește în mod greşit, doar pentru a manipula.

„Este foarte deștept. Este genial în a fi viclean, pentru că să fii viclean nu poți dacă ești prost. E foarte deștept, e foarte muncitor”, a spus deputatul.

Această strategie nu îl va ajuta, însă, pe George Simion la nesfârșit și, în cele din urmă, liderul AUR va ajunge să fie prins chiar în propriile jocuri, mai spune Gigi Becali.

„Viclenia nu durează mult. A durat și așa destul de mult. Nu o să poată să ajungă la capăt. Adică, cum va veni, se va prinde în lațul pe care l-a ascuns. (...) În lațul și în groapa pe care o sapă, mereu va cădea el în ea”, a afirmat acesta.

Nici demersul AUR de a depune o moțiune de cenzură nu l-a convins pe omul de afaceri, care e şi parlamentar neafiliat, care spune că partidul lui Simion urmărește mai degrabă să-și promoveze imaginea și să-și facă publicitate decât să contribuie la rezolvarea problemelor țării.

„Ce contează la voi țara, că să respire puțin? Pe voi vă interesează «Hai să facem noi publicitate, imagine, campanie la partidul AUR»”, a comentat el, comparând evoluția AUR cu un balon umflat artificial, care, în opinia sa, va ajunge inevitabil să se dezumfle.

„Așa cum v-ați umflat pe minciună, așa vă veți spulbera și se va desumfla balonul vostru”, a avertizat Becali.

Cum a ajuns „fan Călin Georgescu”

Schimbarea de atitudine din ultima vreme a lui Gigi Becali față de Călin Georgescu este mai mult decât evidentă, motiv pentru care a fost întrebat în legătură cu acest subiect.

În acest context, el a recunoscut că în trecut nu îl simpatiza deloc pe fostul candidat la prezidenţiale, însă spune că acum a ajuns să îi ia apărarea din cauza situației sale judiciare, considerând nedreaptă menținerea acestuia în detenție în dosarul în care e acuzat de o înșelăciune făcută cu mai mulţi ani în urmă.

„Eu, de exemplu, eram împotriva lui Georgescu, acum sunt fan Georgescu. Știi de ce? Cum să îl ții pe om în pușcărie degeaba? Că, vezi Doamne, a înșelat pe cineva acum cinci ani, dar el a luat numai 100.000 din înșelăciunea aia”, a declarat Gigi Becali.

Mai mult, el vede în Călin Georgescu un posibil rival politic capabil să slăbească serios AUR şi consideră că fostul candidat ar trebui să își asume înființarea unui partid propriu, ceea ce ar putea atrage o parte dintre alegătorii care susțin în prezent formațiunea condusă de George Simion.

„Georgescu, dacă are bărbăție, trebuie neapărat să facă un partid și atunci va fi spulberat AUR. Eu cred că singura salvare a noastră de AUR este Georgescu”, a spus Becali.

Milionarul nu vede nici perspective clare pentru o eventuală guvernare AUR. Întrebat dacă formațiunea ar putea conduce țara, a pus sub semnul întrebării capacitatea acesteia de a găsi parteneri și oameni pregătiți pentru funcțiile guvernamentale. Nici varianta unei colaborări cu PSD nu i s-a părut convingătoare.

„Păi, nu, dar cu cine? Ce oameni au ei ca să guverneze?”, a întrebat el retoric.

În final, Gigi Becali a fost întrebat dacă asocierea lui George Simion cu numele lui Călin Georgescu și acțiunile anunțate în sprijinul acestuia, inclusiv mitingul și mobilizarea simpatizanților la Curtea de Apel, ar putea aduce mai multe voturi pentru AUR.

În răspunsul său, a reluat ideea că popularitatea construită prin ceea ce el numește minciună nu poate rezista la nesfârșit. A.

„Părerea mea, pentru că viclenia nu durează. (...) Nu poți să minți la infinit, să ai câștig de cauză, că dracii te duc pe culmea (...) și te spargi. Pe Georgescu n-o să îl țină acolo, la pușcărie, toată viața. O să îi dea drumul”, a încheiat Gigi Becali.

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