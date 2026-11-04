Starea de alertă în Praid, prelungită cu încă 30 de zile. Prefectul spune că localitatea nu este în pericol, dar zona minelor rămâne nesigură

Starea de alertă în comuna Praid, județul Harghita, va fi prelungită cu încă 30 de zile, începând din 6 noiembrie. Decizia a fost aprobată miercuri, 4 noiembrie, de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în condițiile în care lucrările necesare pentru punerea în siguranță a zonei afectate nu au fost încă realizate.

Starea de alertă în comuna Praid, județul Harghita, va fi prelungită cu încă 30 de zile. Foto: Inquam Photos/Alex Nicodim

Prefectul județului Harghita, Petres Sándor, a explicat că măsura va fi prelungită lunar până la finalizarea intervențiilor. Între timp, fenomenele care se produc în perimetrul minelor vechi continuă să fie monitorizate, deoarece există în continuare riscul unor prăbușiri.

Prefectul a precizat că pericolul unei prăbușiri rapide a întregului planșeu al minelor vechi a devenit mai puțin probabil, însă zona afectată nu poate fi considerată sigură. Prefectul a subliniat că menținerea stării de alertă nu înseamnă că întreaga comună sau obiectivele turistice din localitate sunt în pericol.

„Accentuez că nu există un pericol pentru întreaga comunitate, pentru comună, pentru obiectivele turistice din comună”, a declarat Petres Sándor, într-o conferință de presă, conform Agerpres.

De ce este necesară prelungirea stării de alertă

Un alt motiv pentru menținerea măsurii este lipsa unui polder și a unei devieri care ar trebui să protejeze zona în cazul unor viituri. În absența acestor lucrări, autoritățile trebuie să monitorizeze în continuare situația și să fie pregătite să dispună evacuări, dacă va fi necesar.

Prefectul a avertizat și asupra riscului ca o eventuală viitură să deplaseze apa sărată acumulată în zonă, provocând noi episoade de poluare a pârâului și a sistemului hidrografic din aval. De asemenea, apa dulce ar putea contribui la erodarea în continuare a zăcământului de sare.

Petres Sándor a atras atenția că prelungirea stării de alertă a creat o percepție greșită în rândul publicului, potrivit căreia întreaga localitate ar reprezenta o zonă periculoasă pentru turiști. Prefectul susține că această imagine nu reflectă situația reală și că obiectivele turistice din Praid nu sunt vizate de un pericol generalizat.

„Un rezultat absolut negativ al acestei măsuri care se impune, din păcate, credem noi, este că în mentalul colectiv a intrat cumva că Praidul este o zonă de pericol şi hai să nu mergem acolo. Această percepţie afirm că este una greşită”, a mai arătat prefectul judeţului Harghita.

Starea de alertă va fi menținută până la realizarea lucrărilor de punere în siguranță a zonei afectate și a infrastructurii necesare pentru prevenirea efectelor unor eventuale viituri.