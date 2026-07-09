Ministrul Mediului speră ca șantierul pentru refacerea Salinei Praid să fie deschis anul acesta. „Am alocat banii necesari”

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a transmis joi seară, 9 iulie, că speră ca anul acesta să fie deschis şantierul pentru refacerea Salinei Praid.

„La Salina Praid, de exemplu, în momentul de față avem indicatorii creați tehnici ca să putem să începem lucrările și deja s-au făcut primele etaje ca să înceapă lucrările, ca pe viitor dacă mai vine o astfel de viitură, cum a fost viitura de anul trecut, să nu se mai întâmple o catastrofă, să poată să fie deviată apa.

Avem planul pentru lucrări aprobat și deja au început să fie făcute toate etapele ca să înceapă să fie deschis șantierul. Anul acesta sper să avem șantierul deschis. Am alocat banii necesari pentru deschiderea șantierului și pentru a începe lucrările”, a afirmat aceasta la Euronews România.

Ministrul a adăugat că sunt necesare lucrări pentru devierea apei în timpul viiturilor și pentru asigurarea accesului comunităților din zonă la apă.

Aceasta adaugă că localnicii au în prezent acces la apă printr-o instalație de desalinizare, însă aceasta este doar o soluție temporară. Ministrul a precizat că au fost aprobate lucrări pentru alimentarea comunităților din cea mai apropiată sursă de apă, iar acestea trebuie acum realizate.

Marți, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan anunța că Uniunea Europeană va aloca României 14,3 milioane de euro pentru pagubele provocate de inundațiile din 2025.

„Tocmai am votat, în plenul Parlamentului European, un raport care prevede alocarea a 14,3 milioane de euro pentru România, bani provenind din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.

Obiectivul este de a compensa o parte din costurile generate de inundațiile care au lovit sudul, centrul și nord-estul României în perioada 26 mai – 25 iunie 2025. Este vorba despre inundațiile care au afectat puternic și Salina Praid”, a anunțat Mureșan pe Facebook.

Măsura a fost aprobată de Parlamentul European cu 642 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” și o abținere.

În mai şi iunie 2025, România s-a confruntat cu inundaţii severe în regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est, după mai multe zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative după ce apele râului Corund au erodat o parte din albia râului, afectând infrastructura hidrotehnică şi provocând pene extinse de curent electric.