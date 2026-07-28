Au fost înregistrate mișcări ale masivului de sare la Salina Praid. SALROM transmite că a crescut salinitatea apei

SALROM a transmis marți, 28 iulie, că specialiștii au detectat mișcări ale masivului de sare de la Salina Praid, însă verificările din teren nu au indicat o nouă prăbușire sau alte semne de instabilitate.

„În perioada 25-27 iulie 2026, s-a înregistrat o creştere a salinităţii pârâului Corund, fenomen monitorizat permanent de instituţiile implicate în gestionarea situaţiei din zona Salinei Praid, inclusiv de Societatea Naţională a Sării - SALROM.

În aceeaşi perioadă, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au detectat, în mai multe rânduri, microvibraţii în zona monitorizată”, anunţă, marţi, SALROM, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

SALROM adaugă că analiza datelor indică faptul că atât intensitatea, cât şi frecvenţa acestora sunt în scădere.

„Potrivit evaluărilor preliminare, aceste microvibraţii sunt compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare. Acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbuşiri, însă justifică menţinerea unei monitorizări continue şi corelarea datelor seismice cu observaţiile geotehnice, hidrogeologice şi topografice.

Totodată, observaţiile de suprafaţă efectuate cu drona şi cu staţia topografică automată, precum şi verificările realizate în teren de specialiştii Societăţii Naţionale a Sării - SALROM, nu au evidenţiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafaţă”, precizează compania.

SALROM a anunțat că a propus instituirea codului portocaliu de alertă la Salina Praid, după ce magnitudinea evenimentelor seismice a depășit pragul corespunzător codului galben. Compania precizează că măsura este una preventivă și are rolul de a intensifica monitorizarea și intervenția autorităților, fără a impune evacuarea populației.

Compania precizează că monitorizarea parametrilor seismici, geotehnici, topografici şi hidrogeologici continuă în regim permanent.