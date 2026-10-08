14,3 milioane euro din banii UE dați României pentru pagubele provocate de inundațiile din 2025. Salina Praid, printre zonele afectate

Comisia Europeană va acorda României 14,3 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea redresării după inundațiile severe din 2025. O parte importantă a pagubelor a fost înregistrată la Salina Praid, unde apele râului Corund au afectat infrastructura și au provocat un dezastru major.

Salina Praid a fost puternic afectată de inundații Foto: Inquam Photos

În total, Comisia Europeană a aprobat aproape 135 de milioane de euro pentru România și Spania, în urma unor dezastre naturale produse în 2025. Spania va primi 120,5 milioane de euro, după o vară marcată de secetă prelungită, temperaturi extreme și incendii de vegetație de amploare.

Pentru România, fondurile vizează pagubele provocate de inundațiile care au afectat regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025.

Pagube importante la Salina Praid

Inundațiile au avut consecințe deosebit de grave la Salina Praid, în județul Harghita. Potrivit Comisiei Europene, apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte din albie, au deteriorat infrastructura hidrotehnică și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Apele au pătruns în zona salinei și au afectat puternic infrastructura acesteia, ceea ce a dus la oprirea activității și la declanșarea unor operațiuni de intervenție și protecție a obiectivului.

Fondurile europene acordate României vor putea fi utilizate pentru acoperirea unei părți din costurile operațiunilor de urgență și ale lucrărilor de redresare în urma inundațiilor.

Banii vor fi virați în perioada următoare

România a solicitat sprijin financiar din Fondul de solidaritate al UE în 2025, după producerea inundațiilor. Alocarea banilor a devenit posibilă după aprobarea de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a propunerii Comisiei Europene privind mobilizarea fondului.

Cei 14,3 milioane de euro destinați României urmează să fie virați în perioada următoare.

În cazul Spaniei, Comisia Europeană a acordat 120,5 milioane de euro. Țara a primit deja în mai 2026 o plată în avans de 30,1 milioane de euro, iar restul de 90,4 milioane de euro urmează să fie achitat în scurt timp.

Spania, afectată de secetă, caniculă și incendii

În Spania, sprijinul european este destinat pagubelor provocate de o serie de fenomene extreme produse în vara anului 2025.

Comisia Europeană menționează seceta prelungită, valurile de căldură extremă și trei valuri de incendii de vegetație de amploare. Cel mai grav dintre acestea a început la 8 august 2025 și s-a soldat cu opt decese și evacuări masive.

Fondurile acordate celor două state vor contribui la acoperirea unei părți din cheltuielile generate de intervențiile de urgență și de operațiunile de redresare după dezastre.

Peste 11 miliarde de euro acordate prin Fondul de solidaritate

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost înființat în 2002 pentru a sprijini statele afectate de dezastre majore.

De la înființare, fondul a acordat peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre, dintre care 130 au fost dezastre naturale și 20 au fost urgențe sanitare.

Sprijinul financiar a fost acordat în 25 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Regatul Unit și în șase țări candidate la aderare.

Prin alocarea celor 14,3 milioane de euro pentru România, fondurile europene vor contribui la eforturile de redresare după inundațiile care au afectat mai multe regiuni ale țării în 2025 și au provocat pagube majore inclusiv la Salina Praid.