SRI a semnat un memorandum de cooperare cu o agenție americană pentru securitatea transporturilor

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că luni, 2 noiembrie, a semnat un memorandum de cooperare cu Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) din SUA.

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Acordul permite celor două instituții să colaboreze și să facă schimb de informații relevante pentru securitatea aviației civile din cele două state.

„TSA se află în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA și are drept obiectiv protejarea sistemului de transport național”, transmite SRI într-un comunicat.

Documentul a fost semnat, din partea TSA, de către ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, iar, din partea SRI, de către directorul interimar, general Răzvan Ionescu.

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a declarat Răzvan Ionescu, în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului.

La rândul său, Nirenberg a spus că SUA și România „continuă să promoveze împreună securitatea aviatică”.

„Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat acesta.

TSA a fost înființată după atentatele din 11 septembrie 2001 și are ca principală atribuție securitatea aeroporturilor și prevenirea deturnărilor de aeronave. TSA verifică pasagerii și bagajele în peste 450 de aeroporturi americane și coordonează măsuri de securitate pentru alte tipuri de transport, precum căile ferate, rețelele de autobuze, porturile și conductele.

Agenția are peste 47.000 de angajați și un buget anual de aproximativ 9,7 miliarde de dolari, potrivit datelor pentru anul fiscal 2023.