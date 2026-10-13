 Un avion cu 178 de pasageri a transmis codul de deturnare. Forțele aeriene din două țări, în alertă | adevarul.ro
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Un avion cu 178 de pasageri a transmis codul de deturnare. Forțele aeriene din două țări, în alertă

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O posibilă deturnare a unui avion care zbura din Corfu spre Nürnberg a mobilizat, marți, forțele aeriene din Croația și Germania şi a dus la închiderea temporară a aeroportului din Nürnberg.

Un avion al companiei Corendor a transmis codul de deturnare.
Un avion al companiei Corendor a transmis codul de deturnare. Foto: captură Youtube Jonathan Winton

Cursa efectua legătura dintre insula grecească Corfu și orașul german Nürnberg. În timpul zborului, când se afla deasupra Croației, avionul a transmis codul 7500, utilizat în aviație pentru a semnala o deturnare. La scurt timp, controlorii de trafic aerian nu au mai putut contacta echipajul prin radio, astfel că autoritățile au tratat situația ca pe o posibilă amenințare la bord.

Aeronava, un Boeing 737-800 al companiei Corendon Airlines, cu sediul în Malta, a fost interceptată de un avion de vânătoare Rafale al forțelor aeriene croate, care a intervenit la ordinul comandamentului aerian al NATO din Torrejon, Spania. În cele din urmă, s-a reușit restabilirea legăturii radio cu avionul de pasageri deasupra localității Korenica, în centrul Croației.

Potrivit Ministerului croat al Apărării, escorta a continuat până când aeronava a ajuns în spațiul aerian al Sloveniei. De acolo, misiunea a fost preluată de două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene germane, care au însoțit cursa până la Nürnberg. Avionul a aterizat în siguranță, la ora prevăzută, potrivit apnews.

Între timp, autoritățile germane au închis temporar aeroportul și au securizat perimetrul. Șase zboruri au avut întârzieri, iar două curse care urmau să aterizeze la Nürnberg au fost redirecționate către alte aeroporturi. Traficul aerian a fost reluat după aproximativ două ore.

Ce a declanșat alerta

După aterizare, poliția a reușit să verifice situația de la bord și a anunțat că nu au fost constatate acțiuni periculoase. Principala ipoteză a anchetatorilor este că transmiterea codului de deturnare și întreruperea comunicațiilor au fost provocate de o problemă tehnică a sistemului radio.

„În stadiul actual al investigației, pornim de la premisa că trimiterea acestui cod sau a acestui semnal și faptul că piloții nu au mai putut fi contactați prin radio ar putea avea drept cauză o perturbare sau o defecțiune tehnică a sistemului radio al avionului”, a transmis poliția germană.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Petzold, a explicat că autoritățile au primit direct din cabina de pilotaj un cod care indica o posibilă deturnare. Cum nici poliția, nici turnul de control nu au mai putut lua legătura cu piloții, oficialii au fost nevoiți să ia în calcul cel mai grav scenariu.

Piloții au fost audiați în cursul după-amiezii, însă poliția a precizat că nu există suspiciuni că aceștia ar fi provocat intenționat incidentul.

Compania Corendon Airlines a confirmat că avionul a transmis codul de urgență din cauza unei defecțiuni de scurtă durată a sistemului de comunicații radio.

Într-o declarație transmisă agenției The Associated Press, transportatorul a precizat că nu a existat o situație reală de urgență și că nici cei 178 de pasageri, nici echipajul și nici aeronava nu s-au aflat în pericol.

După aterizare, pasagerii au putut să plece spre casă sau să solicite sprijin psihologic, dacă au considerat că au nevoie de acesta după incident și escorta militară.

O altă alertă, cu câteva ore înainte, la același aeroport

Incidentul cu avionul Corendon Airlines a avut loc la câteva ore după ce un obiect neidentificat, posibil o dronă, provocase deja perturbări ale traficului aerian pe aeroportul din Nürnberg, în noaptea de luni spre marți.

Poliția a precizat că cele două evenimente nu au nicio legătură. Pentru găsirea obiectului semnalat anterior, autoritățile au mobilizat elicoptere, drone, echipamente de detectare și patrule, însă căutările nu au dus la identificarea acestuia.

Cele două alerte au apărut într-un moment în care statele europene și-au intensificat supravegherea spațiului aerian, pe fondul mai multor incidente cu drone neidentificate și al temerilor privind posibile acțiuni de sabotaj în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

La începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili ar fi fost descoperită în zona securizată pentru transportul de marfă de pe aeroportul Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene, iar o a doua dronă ar fi lovit un avion cargo DHL câteva minute mai târziu.

Guvernul german a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru ceea ce a descris drept un atac hibrid asupra aeroportului Leipzig/Halle, o infrastructură importantă pentru armata germană, NATO și transporturile logistice destinate sprijinirii Ucrainei.

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