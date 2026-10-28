Ministrul Transporturilor anunță anularea ordinului privind închiderea drumurilor și căilor ferate: „Reparăm prostiile făcute de USR”

Ștefan-Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat miercuri, 28 octombrie, că va abroga ordinul semnat de fostul secretar de stat Horațiu Cosma, document care condiționează închiderea unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport de aprobarea ministerului. Popa argumentează că măsura introduce birocrație inutilă și poate întârzia intervențiile în situații de urgență.

Ștefan-Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor Foto: FB Ștefan-Ovidiu Popa,

„Reparăm prostiile făcute de USR la Ministerul Transporturilor! Voi anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport așteaptă după pixul ministrului. Profesioniștii de la companii - selectați legal, de altfel, prin concursuri transparente trebuie lăsați să își desfășoare activitatea pentru care sunt remunerați!”, a transmis Popa, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Transporturilor a criticat procedura adoptată de fosta conducere a ministerului, afirmând că aceasta poate bloca reacția rapidă în cazuri precum viscolul, inundațiile sau alunecările de teren.

„Nu este normal ca închiderea de urgenţă a unor drumuri sau căi ferate - când este viscol, inundaţie sau alunecare de teren- să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situaţiei”, a susținut ministrul.

Popa a acuzat că ordinul introdus în perioada în care ministerul era condus de USR a generat birocraţie suplimentară:

„Companiile nu au nevoie de piedici și birocrație inutilă! Iar acest ordin dat de fostul ministru USR al Transporturilor, Radu Miruță, exact asta făcea. Birocrație suplimentară din considerente strict politice!”.

Declarațiile vin după ce, la începutul lunii octombrie, Horațiu Cosma, anunţa că a semnat, din funcția de secretar de stat, ordinul împotriva „închiderilor discreţionare de autostrăzi, căi ferate şi piste de aeroport”:

„Reglementăm bunul-simț la Ministerul Transporturilor. Am semnat ordinul împotriva închiderilor discreționare de autostrăzi, căi ferate și piste de aeroport. De ce a fost nevoie de un astfel de ordin? Pentru că, până acum, administratorii unor infrastructuri esențiale puteau lua decizii cu un impact uriaș asupra oamenilor, iar Ministerul Transporturilor afla asta la televizor, când lucrurile erau deja decise. Autostrăzi sau drumuri naționale strategice, căi ferate principale, piste de avioane s-au închis cu lunile. Iar ministerul, proprietarul infrastructurii în numele statului român, nu avea un instrument clar prin care să spună: stați puțin, ce alternative ați analizat și cum reducem impactul asupra oamenilor? Asta se schimbă”, anunța, pe 8 octombrie, Horațiu Cosma.

„Infrastructura publică se administrează în interesul public, nu după toanele directorului”, afirma atunci fostul secretar de stat.

Ministerul Transporturilor a publicat deja în consultare publică proiectul de ordin prin care actul normativ adoptat în 2026 urmează să fie abrogat.

Potrivit documentului, menținerea actualei proceduri ar putea genera probleme inclusiv în raport cu legislația europeană din domeniul feroviar și ar putea crea riscul declanșării unei proceduri de infringement împotriva României.

De asemenea, ministerul avertizează că aplicarea ordinului ar putea determina costuri suplimentare pentru stat, prin eventuale revendicări financiare formulate de constructorii implicați în proiecte de infrastructură afectate de întârzieri administrative.