Haos pe A1: A mers zeci de kilometri pe contrasens, a provocat un accident și a fugit. Șoferul are 73 de ani

Un șofer în vârstă de 73 de ani a circulat zeci de kilometri pe contrasens pe autostrada A1, pe sensul Arad–Timișoara, și a provocat un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme. Cu toate acestea, bărbatul și-a continuat deplasarea, fiind identificat ulterior de polițiști după mai multe apeluri la 112.

Șofer de 73 de ani a circulat pe contrasens zeci de kilometri pe A1 Foto: arhivă

Incidentul a avut loc pe autostrada A1, iar imaginile cu autoturismul care circulă pe contrasens au fost surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic. Șoferul care a filmat momentul a fost nevoit să reacționeze rapid pentru a evita o coliziune.

Potrivit informațiilor publicate de TVR, autoturismul condus pe contrasens a intrat în coliziune cu o altă mașină. În urma impactului, alte două autoturisme au fost implicate în eveniment. În mod surprinzător, conducătorul auto nu s-ar fi oprit după accident, ci și-ar fi continuat deplasarea pe autostradă, în aceeași direcție greșită.

Șoferii au sunat la 112

Situația extrem de periculoasă a fost semnalată autorităților prin mai multe apeluri la numărul unic de urgență 112. Potrivit informațiilor prezentate de TVR Timișoara, polițiștii au reușit să identifice ulterior autoturismul și conducătorul auto.

Bărbatul are 73 de ani și este din județul Harghita. Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime, fiind raportate doar pagube materiale.

Conform informațiilor publicate de Pagina de Timiș, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru cinci luni.

Cazul este cu atât mai grav cu cât circulația pe contrasens pe autostradă reprezintă un risc major pentru ceilalți participanți la trafic. La vitezele ridicate permise pe autostradă, timpul de reacție este foarte scurt, iar o eventuală coliziune frontală poate avea consecințe extrem de grave.

Imaginile surprinse de camera de bord ilustrează pericolul la care au fost expuși ceilalți șoferi și au fost preluate și distribuite în mediul online.