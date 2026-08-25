Șofer de 86 de ani, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A7. Câte zile rămâne fără permis și ce amendă a primit

Un șofer în vârstă de 86 de ani, din județul Galați, a fost surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Polițiștii au fost sesizați prin 112 și au reușit să identifice autoturismul la scurt timp.

Autostrada A 7 Foto: Foto: arhivă, adevărul

Incidentul grav a avut loc marți, 25 august, în jurul orei 08:30. Polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, că un autoturism circulă pe sensul opus de deplasare pe A7, în județul Vrancea.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat autoturismul și au stabilit că acesta era condus de un bărbat în vârstă de 86 de ani, din județul Galați. Șoferul a fost sancționat contravențional cu 1.946 de lei, pentru abaterea constatată.

Pe lângă amendă, polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale.

Nu este primul caz în care un șofer din județul Galați este surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7.

Un incident similar a avut loc în luna iulie, când un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost identificat de polițiști după ce, pe 6 iulie, a condus pe contrasens pe A7, la kilometrul 144, pe calea 1.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.