 Șeful Camerei de Comerț se delimitează de descinderile în dosarul navelor NATO: „Nu știm ce prostii fac oamenii ăia” | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Șeful Camerei de Comerț se delimitează de descinderile în dosarul navelor NATO: „Nu știm ce prostii fac oamenii ăia”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a declarat că nu are nicio legătură cu perchezițiile desfășurate miercuri, 14 octombrie, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani privind contracte pentru nave NATO.

Mihai Daraban
Mihai Daraban Foto: CCIR

„Nu știu ce să zic. Eu sunt un acționar minoritar. Am doar 10% din acțiuni. Nu am calitate de administrator, nu am semnat, nimic. Fratele meu e administrator, doar pe partea din România. 50 subagenți în toate țările lumii, nu știm ce prostii fac oamenii ăia.

Ei au contactat direct cu comandantul navei. Fratele meu n-a fost în viața lui în Norvegia. Firma e, cumva, victimă colaterală, e cineva, firme din afară, care a vrut să ia business acestui societăți. Există posibilitatea să ne trezim chemați ca martori, în special fratele meu. Eu n-am nicio corespondență cu nimeni”, a declarat Mihai Daraban pentru Replica de Constanța

Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO. De aceea, procurorii au efectuat percheziții în trei locații din județul Constanța.

Ancheta se desfășoară în mai multe țări europene, cu sprijinul EUROJUST.

Potrivit DNA, perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei societăți comerciale. Acțiunea vizează societatea S.C. Global Defense Logistics S.R.L. Firma, fondată în 2012, a derulat afaceri importante în zona portuară.

Printre acționarii săi se numără și Mihai Daraban, care deține o participație de 10,38% din acțiuni.

În cadrul operațiunii, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, unde au avut loc și percheziții, în timp ce autoritățile germane au efectuat verificări în baza unui ordin european de anchetă. 

Global Defense Logistics SRL a fost cercetată de DNA și în februarie 2025, pentru presupuse fapte de dare de mită în vederea obținerii unor contracte de servicii de asistență portuară. Potrivit procurorilor, firma ar fi promis unui funcționar al unei organizații internaționale peste 200.000 de dolari pentru facilitarea unui contract în valoare de peste nouă milioane de euro.

Anchetatorii susțineau că ar fi fost remise ulterior sume de 130.000 de euro.

DNA a precizat că va oferi informații suplimentare când circumstanțele procedurale vor permite acest lucru. Compania și persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer şi a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
stirileprotv.ro
image
SURSE | Bolojan ar fi dat ordin ca PNL să voteze Guvernul Luca Niculescu, indiferent dacă PSD va face sau nu parte din noul Executiv
gandul.ro
image
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
mediafax.ro
image
Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”
fanatik.ro
image
Medicii rezidenți contestă examenul de specialist: „Noi ținem spitalele în picioare, dar suntem incompetenți doar la examene. A fost un test de moarte subită cardiacă”
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
digisport.ro
image
Broșa misterioasă purtată de Regina Camilla și Regina Elisabeta a II-a. Povestea bijuteriei care intrigă Familia Regală de decenii
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Cât a câştigat un profesor din Timiş doar din meditaţii, într-un singur an. Suma uriaşă declarată la Fisc
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Până când poți plăti rovinieta dacă ai circulat deja fără ea. Regula aplicată din octombrie
playtech.ro
image
Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros! Am jucat și o finală de Cupa Campionilor, am fost la Mondialul din ’90”
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Dezlănțuit în direct la adresa lui Cristi Chivu, a cerut schimbarea: ”Să se urce în nava spațială. E pe planeta lui”
digisport.ro
image
Horoscop joi, 15 octombrie 2026. O zodie poate câștiga bani din ideile sale, iar alta trebuie să fie atentă la cheltuieli
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele indicii despre cum ar putea arăta Guvernul Niculescu. Lista numelor vehiculate pentru fiecare minister (Surse)
mediaflux.ro
image
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Noi acuzații grave la adresa actriței Selma Blair, după incidentul din avion. Ar fi lovit un polițist și o asistentă medicală
click.ro
image
Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva. Ce este bine să rostești pe 14 octombrie
click.ro
image
Mihaela Bilic, confesiuni neașteptate despre viața sentimentală: „Normal că există, dar e secret”
click.ro
Kate William Charles Încoronare, Profimedia (1) jpg
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”
okmagazine.ro
FotoJet Lola jpg
Desfrânata care a condus Bavaria din așternut! Regele i-a dăruit un palat și a făcut-o contesă, apoi și-a pierdut coroana
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!”
image
Noi acuzații grave la adresa actriței Selma Blair, după incidentul din avion. Ar fi lovit un polițist și o asistentă medicală

OK! Magazine

image
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”