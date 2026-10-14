Șeful Camerei de Comerț se delimitează de descinderile în dosarul navelor NATO: „Nu știm ce prostii fac oamenii ăia”

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a declarat că nu are nicio legătură cu perchezițiile desfășurate miercuri, 14 octombrie, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani privind contracte pentru nave NATO.

Mihai Daraban Foto: CCIR

„Nu știu ce să zic. Eu sunt un acționar minoritar. Am doar 10% din acțiuni. Nu am calitate de administrator, nu am semnat, nimic. Fratele meu e administrator, doar pe partea din România. 50 subagenți în toate țările lumii, nu știm ce prostii fac oamenii ăia.

Ei au contactat direct cu comandantul navei. Fratele meu n-a fost în viața lui în Norvegia. Firma e, cumva, victimă colaterală, e cineva, firme din afară, care a vrut să ia business acestui societăți. Există posibilitatea să ne trezim chemați ca martori, în special fratele meu. Eu n-am nicio corespondență cu nimeni”, a declarat Mihai Daraban pentru Replica de Constanța.

Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO. De aceea, procurorii au efectuat percheziții în trei locații din județul Constanța.

Ancheta se desfășoară în mai multe țări europene, cu sprijinul EUROJUST.

Potrivit DNA, perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei societăți comerciale. Acțiunea vizează societatea S.C. Global Defense Logistics S.R.L. Firma, fondată în 2012, a derulat afaceri importante în zona portuară.

Printre acționarii săi se numără și Mihai Daraban, care deține o participație de 10,38% din acțiuni.

În cadrul operațiunii, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, unde au avut loc și percheziții, în timp ce autoritățile germane au efectuat verificări în baza unui ordin european de anchetă.

Global Defense Logistics SRL a fost cercetată de DNA și în februarie 2025, pentru presupuse fapte de dare de mită în vederea obținerii unor contracte de servicii de asistență portuară. Potrivit procurorilor, firma ar fi promis unui funcționar al unei organizații internaționale peste 200.000 de dolari pentru facilitarea unui contract în valoare de peste nouă milioane de euro.

Anchetatorii susțineau că ar fi fost remise ulterior sume de 130.000 de euro.

DNA a precizat că va oferi informații suplimentare când circumstanțele procedurale vor permite acest lucru. Compania și persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.