 Șeful serviciului de Permise Ilfov, reținut de DNA. Cum erau măsluite examenele auto și programările pe bani | adevarul.ro
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Video Șeful serviciului de Permise Ilfov, reținut de DNA. Cum erau măsluite examenele auto și programările pe bani

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Șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Ilfov și un coordonator din cadrul instituției au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DNA, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită.

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Mihai Niță, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Ilfov, cu gradul profesional de subcomisar de poliție, și a lui Cosmin Dobre, coordonator al Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul aceleiași instituții, cu gradul profesional de inspector principal de poliție.

Mihai Niță este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, în 36 de acte materiale. Cosmin Dobre este cercetat pentru aceleași infracțiuni, în cazul său fiind reținute 14 acte materiale de luare de mită în formă continuată.

În perioada ianuarie-august 2026, Niță ar fi primit în mod repetat, de la mai multe persoane, sume cuprinse între 100 de lei și 600 de euro. Banii ar fi fost primiți în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inclusiv pentru suplimentarea locurilor disponibile și coordonarea subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precizează DNA printr-un comunicat.

Procurorii susțin că sumele ar fi fost oferite și pentru urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și pentru eliberarea altor documente la ghișeu.

În cazul lui Cosmin Dobre, anchetatorii susțin că acesta ar fi primit, în perioada martie-august 2026, sume cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase necuvenite, pentru facilitarea programărilor și promovării examenului practic și pentru urgentarea unor operațiuni administrative.

Cum funcționa gruparea

Potrivit procurorilor, grupul infracțional organizat ar fi fost inițiat și constituit în cursul anului 2026 de Mihai Niță și ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu atribuții bine delimitate.

Primul palier ar fi fost cel al examinatorilor, împărțiți în intermediari și facilitatori. Aceștia ar fi avut rolul de a ajuta candidații să promoveze proba practică prin metode aparent legale sau dificil de probat.

Printre metodele descrise de DNA se numără alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor de frână sau ambreiaj în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, precum și neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de cei examinați.

Al doilea palier ar fi fost format din instructori auto, care ar fi identificat persoane interesate de programări preferențiale și rapide la proba practică. Aceștia ar fi colectat bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, sumele fiind remise ulterior examinatorilor sau șefului serviciului, susțin anchetatorii.

Al treilea palier ar fi fost cel al angajaților de la ghișee, care ar fi sprijinit activitatea grupului prin programarea unor persoane „peste rând” la proba practică, mai precizează comunicatul. Totodată, aceștia ar fi urgentat soluționarea cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere, precum și emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate lor sau altor membri ai grupului.

Un polițist, cercetat sub control judiciar

În același dosar, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Dan-Mircea Grigore, subinspector de poliție în cadrul SPCRPCÎV Ilfov, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită.

Potrivit procurorilor, la 30 martie 2026, acesta ar fi primit bani de la o persoană pentru a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere de către un candidat care a susținut examenul în aceeași zi.

Pe durata controlului judiciar, polițistul trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța prin care a fost dispusă măsura și să nu părăsească teritoriul României. De asemenea, acesta nu are voie să își exercite funcția în cadrul căreia ar fi săvârșit faptele.

DNA a avertizat că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Alte persoane, între care agenți de poliție și instructori auto, sunt cercetate în cauză pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită.

Mihai Niță și Cosmin Dobre urmează să fie prezentați la 14 octombrie 2026 Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

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