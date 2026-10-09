Bărbat cercetat de DNA după ce ar fi primit bani pentru a facilita promovarea unui examen de ofițer în armată

Un bărbat a fost pus sub urmărire penală pentru trei infracțiuni de trafic de influență, după ce ar fi primit bani pentru a facilita mutarea unei persoane între două unități militare și promovarea unui examen pentru trecerea în corpul ofițerilor, fără participarea la selecție și la cursuri.

Bărbatul a fost pus sub urmărire penală Foto: Arhivă

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând de joi, față de un bărbat fără calitate specială, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență, a transmis DNA printr-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie-mai, bărbatul ar fi pretins și primit 13.000 de lei de la o persoană, lăsând-o să creadă că are influență asupra membrilor comisiei care urma să analizeze solicitarea de mutare a acesteia de la o unitate militară din Caracal la una din județul Tulcea. Banii ar fi fost solicitați pentru a-i determina pe membrii comisiei să aprobe mutarea.

Ulterior, bărbatul ar mai fi pretins și primit de la aceeași persoană aproximativ 7.000 de lei, susținând că suma era necesară pentru plata meselor membrilor comisiei, astfel încât să obțină aprobarea mutării.

În mai 2026, acesta ar fi primit o sumă mult mai mare, de 160.000 de lei, în două tranșe, pentru a facilita promovarea unui examen militar.

„Tot în cursul lunii mai 2026, inculpatul B.R.B. ar fi pretins şi primit de la aceeaşi persoană suma totală de 160.000 de lei, în două tranşe, lăsând-o să creadă că are influenţă asupra unui general din armată şi asupra comandantului Şcolii de instruire pentru logistică 'General-maior Constantin Constantiniu', influenţă pe care ar fi urmat să o exercite pentru a-i asigura promovarea examenului de trecere în corpul ofiţerilor militari, fără participarea efectivă la procedura de selecţie şi la cursuri”, menționează procurorii.

DNA mai arată că, în cursul anului 2021, bărbatul ar fi pretins și primit de la două persoane, tată și fiu, suma totală de 15.000 de euro, în două tranșe.

Acesta le-ar fi lăsat să creadă că are influență, prin intermediul unor persoane publice din județul Olt, asupra funcționarilor publici implicați în procedurile legale de angajare. Banii ar fi fost solicitați pentru a facilita angajarea unuia dintre cei doi pe un post de șofer la Serviciul Județean de Ambulanță Olt.