Reacția lui Fritz după ce DNA ar pregăti un dosar în care sunt vizați angajați ai Primăriei Timișoara: „Acum vin și după echipa mea”

Dominic Fritz anunță că DNA că pregătește un dosar penal pentru mai mulți angajați ai Primăriei Timișoara, în legătură cu o dispută contabilă cu societatea de termoficare Colterm, din urmă cu cinci ani. Liderul USR susține că acuzațiile ar viza o presupusă obținere de foloase necuvenite în beneficiul municipalității, deși, în opinia sa, nimeni nu a furat bani.

Dominic Fritz, liderul USR Foto: Inquam Photos

Dominic Fritz a anunțat, într-o postare pe Facebook, că procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Timișoara ar investiga modul în care Primăria a transferat, în iarna 2021-2022, suma de 67 de milioane de lei primită de la Guvern pentru susținerea sistemului de termoficare.

Liderul USR afirmă că nu a fost informat oficial despre existența dosarului și că nu are nicio calitate în această cauză. El susține însă că știe despre ce situație este vorba și consideră că demersul procurorilor este nejustificat.

„Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum cinci ani, îmbrăcată în cuvântul «deturnare». Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban”, a scris Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, acuzația ar fi de abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite în beneficiul Municipiului Timișoara.

„Acuzația pare să fie abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite «în favoarea Municipiului Timișoara». (Acolo au ajuns dosarele de corupție în România, că funcționarii sunt acuzați că au favorizat Municipiul pentru care lucrează!)”, a afirmat liderul USR.

De ce a primit Colterm 67 de milioane de lei de la Primăria Timișoara

Dominic Fritz a explicat că, în iarna 2021-2022, Guvernul României a alocat fonduri localităților cu sisteme de termoficare, pentru a sprijini plata cheltuielilor curente ale companiilor care furnizează agent termic. Primăria Timișoara a primit 67 de milioane de lei de la Guvern și a transferat, ulterior, întreaga sumă către Colterm, societatea municipală de termoficare.

„Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractului nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de «subvenții». Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de «transfer» suplimentar, în afara contractului existent”, a explicat liderul USR.

Potrivit acestuia, municipalitatea a ales să vireze fondurile în contul de subvenții, urmând indicațiile pe care afirmă că le-a primit de la Ministerul Finanțelor.

Dominic Fritz: „Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător”

Liderul USR consideră că procurorii ar putea contesta acum modalitatea în care au fost transferați banii către societatea de termoficare.

„DNA pare acum să zică că trebuia să facem altfel atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm și ajutor ilegal de stat. Alte primării, care au făcut-o exact ca noi, nu au nicio problemă cu DNA. Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anticorupție”, a scris liderul USR.

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El a adăugat că teama de răspundere penală poate bloca administrația publică, întrucât funcționarii ar putea prefera să lase problemele nerezolvate decât să riște să fie anchetați ulterior.

„Mai mult, fix ăsta este unul din motivele de ce România este blocată. Pentru că funcționarii mai bine lasă lucruri nerezolvate în loc să riște să vină cineva după cinci ani să le facă un dosar”, a mai transmis Dominic Fritz.

Colterm a primit peste un miliard de lei de la Primăria Timișoara

În aceeași postare, liderul USR a făcut un bilanț al sprijinului financiar acordat societății Colterm de când a devenit primar al Timișoarei. Potrivit acestuia, compania a primit subvenții de peste un miliard de lei din bugetul local, iar municipalitatea a investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei de termoficare.

„Cu toate momentele dificile-neplata certificatelor din anul 2020, înainte să ajung primar, intrarea Colterm în insolvență și întreruperea serviciului pentru cinci zile în octombrie 2021 –, sunt mândru că am reușit să ținem termia din Timișoara nu doar într-o funcționare bună, ci am găsit și soluții reale de salvare pentru viitor”, a declarat Dominic Fritz.