Tânărul de 27 de ani este anchetat pentru furturi din trei magazine şi ultraj contra bunelor moravuri, joi fiind reţinut.

"Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că, în perioada septembrie - noiembrie 2026, un tânăr de 27 de ani ar fi sustras din incinta mai multor societăţi comerciale din municipiul Ploieşti articole de vestimentaţie şi parfumuri, în valoare totală de aproximativ 1.500 de lei. De asemenea, în luna septembrie acesta ar fi săvârşit acte cu caracter exhibiţionist, în prezenţa unor angajaţi ai unei societăţi comerciale", informează, joi, reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul de 27 de ani a furat haine, încălţăminte şi produse cosmetice din trei magazine amplasate într-un mare centru comercial din zona de sud a oraşului. În momentul în care a fost prins, el a ieşit în parcare şi şi-a dat jos pantalonii în faţa angajaţilor unuia dintre magazine.

Joi, poliţiştii au făcut două percheziţii domiciliare în dosarul deschis pe numele bărbatului, care vizează comiterea de furt, furt calificat şi ultraj contra bunelor moravuri.

Suspectul a fost dus la sediul poliţiei pentru audieri, fiind reţinut pentru 24 de ore. El va fi prezentat unităţii de parchet competente în vederea luării unei alte măsuri preventive.