Bărbat reținut după ce i-ar fi arătat organul genital unei fetițe de 6 ani, la un loc de joacă

Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri, după ce ar fi făcut gesturi obscene în fața unei fetițe de 6 ani.

Incidentul a avut loc la un loc de joacă Foto: Shutterstock

Incidentul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de 24 octombrie, într-un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din municipiul Craiova, relatează GDS.

Cazul a fost reclamat Poliției de mama copilului, o femeie în vârstă de 42 de ani, care a susținut că un bărbat necunoscut i-ar fi arătat organul genital fiicei sale.

În urma cercetărilor, polițiștii Secției 3 Craiova au identificat un suspect și au efectuat o percheziție domiciliară la adresa acestuia pe 27 octombrie.

Bărbatul a fost condus la audieri, iar după administrarea probatoriului, oamenii legii au decis reținerea sa pentru 24 de ore.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, care vor decide dacă vor solicita o măsură preventivă în acest dosar.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul.

Polițiștii subliniază că reținerea reprezintă o măsură procesuală și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoana cercetată până la o hotărâre definitivă a instanței.

Amintim că, în septembrie, un bărbat de 37 de ani din sectorul 5 al Capitalei a fost arestat preventiv, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit anchetatorilor, individul ar fi racolat trei fete cu vârste între 10 și 14 ani, pe o stradă din zonă.

În luna mai a acestui an, doi bărbați, în vârstă de 58 și 80 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru viol asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor.