Prima rețea de tram-tren din România va fi realizată la Oradea. 14 vehicule electrice vor circula pe șinele de tramvai și pe cele de tren

Prima rețea de tram-tren din România face un pas înainte, după ce o singură companie a depus ofertă la licitația pentru achiziția celor 14 vehicule electrice care vor putea circula și pe șinele de tramvai și pe cele de tren.

Proiectul este unic în România Foto: Facebook/CJ Bihor

Termenul de depunere a ofertelor pentru achiziția vehiculelor pentru prima rețea de tram-tren din România, care va fi amenajată în Oradea, a expirat luni, 12 octombrie, la ora 15.00. În perioada următoare, comisia de evaluare va analiza oferta din punct de vedere tehnic și financiar pentru a verifica dacă aceasta este conformă, potrivit Consiliului Județean Bihor, scrie Mediafax.

Contractul are o valoare estimată de 461.968.200 de lei, fără TVA. Din această sumă, 455,8 milioane de lei sunt alocate furnizării celor 14 tram-trenuri, iar aproximativ 6,16 milioane de lei reprezintă costul serviciilor de mentenanță și reparații. Câștigătorul va avea la dispoziție 42 de luni pentru livrarea vehiculelor și va acorda o garanție tehnică de 60 de luni.

Tram-trenurile vor putea circula atât pe liniile de tramvai, cât și pe cele feroviare. Vehiculele vor fi bidirecționale și vor avea uși pe ambele părți, pentru a permite utilizarea infrastructurii integrate.

Rețea de 33,4 kilometri, cu legături spre aeroport și Băile Felix

Achiziția vehiculelor reprezintă una dintre cele două componente ale proiectului Tram-tren, descris de Consiliul Județean Bihor drept cea mai mare investiție derulată până acum de instituție.

Contractul de finanțare din fonduri europene, în valoare de aproximativ 1,43 miliarde de lei, echivalentul a circa 280 de milioane de euro, a fost semnat la 15 aprilie 2026.

A doua componentă a proiectului vizează infrastructura. Sunt prevăzute reabilitarea și electrificarea tronsoanelor Oradea – Băile Felix – Cordău și Oradea – Toboliu, realizarea conexiunilor dintre calea ferată și rețeaua de tramvai din Oradea, precum și prelungirea liniilor de tramvai până la Borș și la Aeroportul Oradea. Licitația pentru executarea lucrărilor urmează să fie lansată.

Noua rețea va avea o lungime totală de 33,4 kilometri și va include legături spre Aeroportul Oradea, Sânmartin – Băile 1 Mai – Băile Felix, Borș – Parcul Industrial, precum și Sântandrei – Girișu de Criș – Toboliu – Cheresig. Proiectul prevede amenajarea a 27 de stații.