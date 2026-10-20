Grampet Group, dispus să renunțe la 90% din datoria STB pentru protejarea transportului public din Capitală

Grampet Group şi Electroputere VFU Paşcani nu au propus şi nu au susţinut implicarea societăţii Euro Insol SPRL în procedura de insolvenţă deschisă la cererea Societăţii de Transport Bucureşti (STB), desemnarea administratorului judiciar provizoriu revenind exclusiv judecătorului-sindic, afirmă grupul.

Autobuze STB Foto: Primăria Capitalei

Precizarea vine în urma informaţiilor apărute recent în spaţiul public cu privire la situaţia STB şi la implicarea Grampet Group în procedura de insolvenţă a societăţii.

Potrivit sursei citate, Grampet Group şi Electroputere VFU Paşcani au susţinut constant, prin mesaje publice şi demersuri instituţionale, identificarea unor soluţii care să asigure continuitatea activităţii STB şi evitarea insolvenţei societăţii.

„Deşi sentinţele judecătoreşti definitive obţinute în instanţă permiteau executarea silită a penalităţilor rezultate din litigiu, am ales cu bună-credinţă să nu blocăm conturile Societăţii de Transport Bucureşti sau ale Primăriei, evitând conştient riscul unui blocaj instituţional major care ar fi afectat direct cetăţenii. Cea mai concretă dovadă a acestei abordări este propunerea făcută publică la 21 iulie 2026, prin care Grampet Group s-a declarat dispus să renunţe la 90% din creanţa acumulată, în cadrul unui acord menit să contribuie la depăşirea blocajului existent şi la gestionarea sustenabilă a obligaţiilor financiare ale STB. Iniţiativa a fost gândită pentru protejarea transportului public din Capitală şi pentru a aduce la aceeaşi masă toate părţile relevante. În cadrul procedurii de insolvenţă deschise la cererea STB, desemnarea administratorului judiciar provizoriu a revenit exclusiv judecătorului-sindic. Grampet Group şi Electroputere VFU Paşcani nu au propus şi nu au susţinut societatea domnului Remus Borza, Euro Insol SPRL, în această procedură", susţin reprezentanţii companiei.

Creanţa Electroputere VFU Paşcani are la bază hotărâri judecătoreşti definitive. La 30 octombrie 2025, compania a obţinut pentru a treia oară o decizie favorabilă din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), confirmată definitiv, de fiecare dată, de Curtea de Apel Bucureşti.

„Grampet Group consideră că un litigiu comercial şi obligaţiile financiare aferente se analizează pe baza documentelor contractuale şi a hotărârilor judecătoreşti relevante. Cauzele dificultăţilor financiare ale STB şi eventualele responsabilităţi se stabilesc de către instituţiile competente, pe baza documentelor, iar Grampet Group susţine pe deplin o astfel de clarificare", se arată în comunicat.

Tribunalul Bucureşti a admis pe 8 septembrie cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorţiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL.

Instanţa a desemnat administrator judiciar provizoriu, la solicitarea creditorilor Ramco SRL, Vidaj Activ Solution SRL, Kynita SRL şi Ganzair Compressor Technic SRL, consorţiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea STB.

Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 2 februarie 2027.

Dosarul a fost înregistrat pe 25 august pe rolul Tribunalului Bucureşti, iar la capitolul creditori sunt menţionate mai multe firme, printre care Astra Vagoane Călători SA, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Paşcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL, Daimler Truck&Bus Romania SRL.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei şi considera că societatea de transport se află „într-o stare de insolvenţă nedeclarată".