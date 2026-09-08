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Tren metropolitan la Constanța: care sunt rutele prioritare

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Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane din România, Ministerul Transporturilor urmând să aprobe proiectul Trenului Metropolitan Constanța. Rețeaua ar putea deservi direct peste 500.000 de locuitori, adică mai mult de 75% din populația județului.

Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane
Constanța intră pe harta trenurilor metropolitane Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care a precizat că proiectul urmărește valorificarea infrastructurii feroviare existente și transformarea acesteia într-o alternativă pentru deplasările de zi cu zi.

Potrivit acestuia, trenul metropolitan ar putea asigura legături între localitățile județului Constanța, municipiul Constanța, litoral, zonele industriale, aeroport și obiective strategice importante.

Printre principalele rute analizate se numără Cernavodă - Medgidia - Constanța - tunelul Palas - Poarta 1 Port Constanța. Coridorul est-vest ar putea asigura conectivitatea directă cu centrul și zona istorică a Portului Constanța prin tunelul urban Palas/Anghel Saligny.

O altă rută analizată este Constanța - Mangalia - 2 Mai, importantă atât pentru naveta locală, cât și pentru fluxurile turistice de pe litoral. În proiect este inclusă și axa Constanța - Ovidiu - Năvodari - Petromidia - Corbu, care conectează zone rezidențiale, industriale și turistice.

Proiectul prevede și o nouă legătură feroviară între Constanța și Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, cu rol dual civil-militar. Aceasta ar urma să asigure conectivitatea aeroportului și a noii infrastructuri din zonă, inclusiv a bazei militare.

Pe lista rutelor analizate se mai află Medgidia - Valea Dacilor - Cobadin - Negru Vodă, Medgidia - Dorobanțu - Lumina - Năvodari și Eforie Nord - Techirghiol. În cazul traseului Medgidia - Dorobanțu - Lumina - Năvodari este prevăzută integrarea și reabilitarea unor infrastructuri feroviare existente.

Care sunt primele rute

Primele etape ale proiectului vizează cu prioritate relațiile Constanța - Cernavodă, Constanța - Năvodari - Petromidia - Corbu și Constanța - Mangalia - 2 Mai.

Rețeaua ar putea fi extinsă ulterior etapizat, inclusiv prin valorificarea infrastructurii existente către Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu și prin dezvoltarea unor noi conexiuni în interiorul județului.

În cadrul proiectului, CFR ar urma să intervină pentru eliminarea restricțiilor de viteză, realizarea de reparații și modernizarea infrastructurii feroviare.

În paralel, autoritățile locale ar putea investi în zonele din jurul gărilor și punctelor de oprire, care ar urma să fie transformate în noduri moderne de mobilitate. Printre investițiile avute în vedere se numără facilități Park&Ride și Bike&Ride, legături cu transportul public local, trasee pietonale și pentru biciclete, precum și pasaje pietonale și rutiere pentru traversarea în siguranță a căii ferate.

Proiectul include și modernizarea trecerilor la nivel, peroane moderne și accesibile, stații de transport public, spații publice moderne, spații verzi, soluții de umbrire și drenaj urban, precum și măsuri de eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Potrivit lui Horațiu Cosma, obiectivul este ca trenul metropolitan să devină o alternativă la mașina personală pentru deplasările zilnice, prin reducerea timpului pierdut în trafic, diminuarea poluării și crearea unor conexiuni mai rapide între orașe și localități.

Constanța este al cincilea proiect menționat în contextul dezvoltării trenurilor metropolitane din România, după Brașov, Târgu Mureș, București și Iași.

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