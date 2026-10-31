Accident grav în Gara de Nord. O persoană a fost lovită de un tren internațional la plecarea din staţie a garniturii

O persoană a fost lovită de un tren sâmbătă seara, în Gara de Nord din București. Împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.

Accidentul a avut loc la plecarea trenului din Gara de Nord. Foto: arhivă

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:30, în timp ce trenul internațional IRN 472 se pregătea să plece din stație. Garnitura, operată de CFR Călători, se afla la linia 5 în momentul în care a lovit persoana respectivă, potrivit informațiilor transmise de CFR SA.

Compania feroviară a anunțat că autoritățile competente sunt așteptate la fața locului pentru a cerceta incidentul și a stabili cum s-a produs.

„La fața locului sunt așteptate autoritățile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis CFR SA.

Circulația trenurilor de pe celelalte linii nu a fost afectată, desfășurându-se în condiții normale, a mai precizat compania, fără a oferi însă informaţii despre starea victimei.