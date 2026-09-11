Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care SNGN Romgaz SA preia unele active de la Azomureș SA, potrivit unui comunicat de presă transmis de autoritatea de concurență.

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea unor active Azomureș de către Romgaz Foto: arhivă

Tranzacția vizează activele utilizate de Azomureș în producția îngrășămintelor chimice și a produselor industriale, precum și contractele și salariații necesari pentru desfășurarea activității preluate.

În analiza operațiunii, Consiliul Concurenței a luat în considerare și informațiile prezentate de Romgaz privind modul în care va fi organizată și desfășurată activitatea preluată. Potrivit autorității, aceasta urmează să funcționeze în condiții de piață, cu respectarea legislației în domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

Romgaz a finalizat tranzacția la sfârșitul lunii august

SNGN Romgaz SA a anunțat, la 31 august 2026, finalizarea tranzacției privind achiziția activelor care contribuie la desfășurarea activității de producție a Azomureș, precum și preluarea contractelor și transferul salariaților necesari activității preluate.

Tranzacția a fost realizată în baza Acordului privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement), semnat la 29 mai 2026 între Romgaz, în calitate de cumpărător, și Azomureș, în calitate de vânzător.

Ulterior, la 9 septembrie 2026, Consiliul de Administrație al Romgaz a aprobat înființarea unei noi sucursale, denumită Sucursala Târgu Mureș Azomureș. Obiectul principal de activitate al acesteia este „Fabricarea altor produse chimice organice de bază”.

Ce activități desfășoară cele două companii

SNGN Romgaz SA este principalul producător de gaze naturale din România. Grupul Romgaz desfășoară activități de explorare, producție și comercializare a gazelor naturale, stocare subterană a gazelor, producție de energie electrică și servicii auxiliare aferente operațiunilor din sectorul gazelor naturale.

Azomureș SA, companie parte a grupului Ameropa, este specializată în producția și comercializarea îngrășămintelor pe bază de azot.

Decizia Consiliului Concurenței privind autorizarea tranzacției va fi publicată pe site-ul autorității după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Azomureș, unul dintre principalii producători de îngrășăminte

Azomureș este una dintre cele mai importante companii din industria chimică din România, activitatea sa fiind concentrată pe producția și comercializarea îngrășămintelor pe bază de azot. Compania face parte din grupul elvețian Ameropa, unul dintre principalii comercianți internaționali de îngrășăminte și produse agricole.

Preluarea activelor de către Romgaz include nu doar instalațiile și celelalte active utilizate pentru producție, ci și contractele și salariații necesari desfășurării activității. Astfel, tranzacția presupune transferul unei activități operaționale, nu doar achiziția unor active individuale.

Prin înființarea Sucursalei Târgu Mureș Azomureș, Romgaz își creează structura prin care va desfășura activitatea preluată. Noua sucursală are ca obiect principal de activitate fabricarea altor produse chimice organice de bază.