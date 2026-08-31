Termocentrala de la Iernut intră în linie dreaptă. Bolojan: „De la jumătatea lunii septembrie, toate contractele vor fi operaționale”

Lucrările la termocentrala pe gaze de la Iernut vor intra într-o nouă etapă începând cu jumătatea lunii septembrie, când toate contractele necesare derulării proiectului vor deveni operaționale, a anunțat luni, la Târgu Mureș, premierul interimar Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a evidențiat importanța economică a proiectelor de la Iernut și Azomureș Foto: gov.ro

Șeful Guvernului a declarat că proiectul, considerat strategic pentru sistemul energetic național, a ajuns în situația în care majoritatea contractelor cu subcontractorii au fost reînnoite după falimentul companiei spaniole care executa lucrările.

„Pe componenta de gaz, a treia vizită am făcut-o la centrala de la Iernut. Este un obiectiv important pe care îl gestionează tot Romgaz şi, aşa cum ştiţi, este una dintre centralele strategice pentru România: pe de o parte, pentru că ea trebuia să înlocuiască încă din anii trecuţi grupurile pe cărbune a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a precizat că „suntem în situaţia în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect şi care au fost preluaţi de către Romgaz în administrare directă, după ce proiectul a fost realizat într-o proporţie de 90%”.

Premierul a subliniat că una dintre principalele provocări a fost identificarea și readucerea în proiect a tuturor subcontractorilor implicați anterior.

„Deci, foarte important, au trebuit identificaţi toţi subcontractorii firmei spaniole care, aşa cum ştiţi, a intrat în faliment şi nu a mai putut continua contractul. S-au reluat toate contractele cu ei. O parte dintre ei sunt deja în şantier şi, începând de la jumătatea lunii septembrie, practic toate contractele care sunt necesare pentru a reporni lucrările în forţă vor fi operaţionale”, a afirmat Ilie Bolojan.

Rol strategic în Sistemul Energetic Național

Ilie Bolojan a arătat că noua centrală de la Iernut va contribui la echilibrarea producției de energie între estul și vestul țării, reducând presiunea asupra rețelelor de transport.

„În Sistemul Energetic Naţional al României există un deficit de producţie de energie în centrul şi vestul României şi avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea, această centrală urmând să funcţioneze cu rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Naţional şi să reducă presiunea pe reţelele Transelectrica pe relaţia Est-Vest”, a explicat premierul interimar.

Obiectiv: funcționare la capacitate în primul trimestru din 2027

Potrivit calendarului asumat de echipele tehnice, lucrările de construcție ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, iar perioada de teste să înceapă în timpul iernii.

„Asta înseamnă că se va lucra până la sfârşitul acestui an, termen pe care echipa de aici şi l-a asumat, astfel încât, de la sfârşitul anului, practic centrala să fie în faza de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă şi, din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcţioneze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie”, a spus Bolojan.

Pemierul interimar a evidențiat importanța economică a proiectelor de la Iernut și Azomureș pentru județul Mureș.

„Vreau să mulţumesc echipei Romgaz, atât echipei centrale, cât şi echipelor de aici, de la Iernut şi de la Azomureş, pentru modul în care tratează problemele, pentru faptul că există un program clar legat de reînceperea producţiei la Azomureş şi de începere a funcţionării centralei de la Iernut”, a afirmat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a adăugat că cele două obiective industriale reprezintă piloni importanți pentru economia locală și națională, atât prin numărul de locuri de muncă susținute, cât și prin contribuția lor la dezvoltarea economică a județului Mureș.