 Ilie Bolojan anunță că în zilele următoare va fi semnată preluarea Azomureș de către Romgaz. Ce se întâmplă cu salariații și când ar putea reporni combinatul | adevarul.ro
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Ilie Bolojan anunță că în zilele următoare va fi semnată preluarea Azomureș de către Romgaz. Ce se întâmplă cu salariații și când ar putea reporni combinatul

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Romgaz va semna în zilele următoare contractul de preluare a combinatului chimic Azomureș, după finalizarea tuturor procedurilor de avizare, a anunțat luni, la Târgu Mureș, premierul interimar, Ilie Bolojan.

Combinatul Azomureș va fi preluat oficial de Romgaz
Combinatul Azomureș va fi preluat oficial de Romgaz Foto: FB Azomureș

Negocierile pentru achiziție au fost încheiate în urmă cu câteva luni, însă tranzacția a fost condiționată de obținerea mai multor aprobări, a explicat șeful Executivului.

„Acum câteva luni, au fost finalizate negocierile pentru preluarea acestui combinat de către compania Romgaz. Finalizarea propriu-zisă nu s-a putut face pentru că era nevoie de aprobări care ţin de Adunarea Generală a Acţionarilor, de avizul Consiliul Concurenţei, de avizul comitetului de investiţii şi vineri, la sfârşitul săptămânii trecute, s-au finalizat toate procedurile de avizare şi în zilele următoare se va semna efectiv preluarea combinatului Azomureş”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Premierul interimar a precizat că, odată cu finalizarea tranzacției, cei peste 800 de angajați ai combinatului vor fi preluați de Romgaz, iar una dintre prioritățile noii conduceri va fi pregătirea repornirii instalațiilor.

„Asta înseamnă că din luna septembrie cei peste 800 de angajaţi vor fi preluaţi de către Romgaz şi una din priorităţile pe care le-am discutat cu conducerea acestei noi sucursale a Romgaz şi cu management Romgaz este să înceapă operaţiunile de punere în funcţiune a combinatului”, a spus Bolojan.

Repornirea instalațiilor necesită expertize și reautorizări

Șeful Guvernului a avertizat că producția nu va putea fi reluată imediat, având în vedere perioada în care combinatul a fost oprit și cerințele de siguranță specifice industriei chimice.

„Va fi o perioadă de câteva luni de zile de pregătire, pentru că este nevoie de reavizare, de expertize, având în vedere perioada de timp în care nu s-a funcţionat, fiind instalaţii cu un anumit specific de siguranţă. Dar din primul trimestru al anului viitor Azomureş va funcţiona la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrăşăminte, pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte”, a detaliat premierul interimar.

Legătură directă cu exploatările de gaze din Marea Neagră

Ilie Bolojan a descris preluarea Azomureș drept una dintre cele mai importante investiții strategice din domeniul energetic și industrial, în contextul începerii exploatării gazelor din Marea Neagră.

„Având în vedere creşterea preţurilor la gaz, consider că este una dintre cele mai importante investiţii care au fost derulate printr-o strategie de dezvoltare şi de punere în valoare a gazului care se va exploata începând de anul viitor din Marea Neagră, asigurând în felul acesta producţia internă de îngrăşăminte chimice pentru agricultură”, a explicat prim-ministrul interimar.

Potrivit acestuia, producția internă de îngrășăminte ar putea contribui și la reducerea efectelor volatilității piețelor internaționale asupra prețurilor alimentelor.

„Având în vedere creşterea preţurilor la gaz, consider că este una dintre cele mai importante investiţii care au fost derulate printr-o strategie de dezvoltare şi de punere în valoare a gazului care se va exploata începând de anul viitor din Marea Neagră, asigurând în felul acesta producţia internă de îngrăşăminte chimice pentru agricultură şi, de asemenea, asigurând o predictibilitate în preţuri şi o anumită stabilitate care să facă ca preţul produselor care ajung pe rafturile magazinelor, care ajung să fie cumpărate de cetăţenii României începând de anul viitor să nu aibă fluctuaţiile care sunt date de volatilitatea pieţelor internaţionale”, a concluzionat Ilie Bolojan.

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