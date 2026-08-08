 Stresul NATO după incidentele cu drone și rachete rusești din România și Polonia. Un Putin disperat ar putea face o mișcare riscantă | adevarul.ro
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Stresul NATO după incidentele cu drone și rachete rusești din România și Polonia. Un Putin disperat ar putea face o mișcare riscantă

Război în Ucraina
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Dictatorul rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze disponibilitatea NATO de a răspunde cu un atac limitat asupra uneia dintre țările alianței în următorii ani. Printre scenariile posibile, serviciile secrete americane iau în considerare un atac cibernetic sau o invazie terestră de mică amploare.

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Acest lucru este analizat într-un articol din The Wall Street Journal, care citează noi evaluări ale serviciilor secrete americane.

Analiștii își revizuiesc predicția anterioară conform căreia Putin nu ar îndrăzni să provoace NATO în timp ce Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit oficialilor americani, situația s-a schimbat la începutul anului 2026. Putin se confruntă din ce în ce mai mult cu dificultăți în război și cu presiuni interne, deoarece trebuie să demonstreze victoria. Trupele rusești avansează lent pe front și suferă pierderi mari, iar dronele ucrainene atacă din ce în ce mai mult instalațiile militare rusești și industria petrolieră.

În acest context, Statele Unite și țările europene observă din ce în ce mai mult acțiunile rusești care ar putea avea ca scop testarea pregătirii NATO. Astfel de incidente includ doborârea rachetelor de croazieră rusești în Polonia și intrarea dronelor în spațiul aerian românesc. În luna mai, o dronă rusească a lovit și o clădire rezidențială din vestul României.

Oficialii americani cred că, dacă Rusia atacă o țară NATO în timpul războiului împotriva Ucrainei, scopul lui Putin ar putea fi divizarea alianței. El ar putea încerca să testeze cât de decisiv sunt pregătite Statele Unite și aliații lor europeni să răspundă.

„Factorul necunoscut este cum ar reacționa Statele Unite la un astfel de scenariu”, a declarat Heather Conley, cercetător senior la American Enterprise Institute.

Potrivit ei, subminarea încrederii în NATO și crearea unei rupturi între SUA și aliații săi „a fost întotdeauna obiectivul Rusiei”.

Serviciile secrete americane evaluează acum dacă Moscova ar putea intensifica în curând acțiunile agresive împotriva aliaților europeni. Statele Unite se tem că Putin ar putea deveni mai periculos dacă se va afla încolțit de dificultățile războiului din Ucraina.

În același timp, oficialii americani avertizează cu privire la penuria unor muniții esențiale de care SUA ar avea nevoie într-un potențial război cu Rusia sau China. Stocurile unor arme au fost reduse semnificativ prin transferul de arme către Ucraina după invazia rusă, precum și prin conflictul SUA cu Iranul.

Acestea includ rachete de precizie cu rază lungă de acțiune și sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACMS), precum și rachete Stinger cu rază scurtă de acțiune. Lipsa unor astfel de muniții ar putea complica pregătirea SUA pentru un potențial conflict viitor.

Anterior, Lituania și Polonia au avertizat anterior cu privire la posibile provocări rusești împotriva statelor baltice. Potrivit ISW, Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru atacuri sub pavilion străin pentru a crea incertitudine cu privire la originea atacurilor și a testa răspunsul NATO.

Agențiile de informații britanice sugerează, de asemenea, că țările NATO s-ar putea confrunta în curând cu noi acțiuni rusești. Experții cred că Putin pregătește o „provocare serioasă” împotriva Alianței și a noului prim-ministru britanic, Andy Burnham.

Fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a declarat că NATO nu ține pasul cu evoluțiile tehnologice. Potrivit acestuia, Rusia este capabilă să reziste aproape tuturor armelor occidentale pe care Ucraina le-a primit.

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