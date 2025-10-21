Video Operațiune rusească de sabotaj în România. Atentat dejucat la sediul din Bucureşti al celei mai mari companii de curierat ucrainene

Autoritățile din România, în parteneriat cu cele internaționale, au dejucat o nouǎ operațiune de sabotaj coordonatǎ de serviciile rusești. Doi ucraineni care plănuiau incendierea sediului din Bucureşti al celei mai mari companii de curierat ucrainene au fost arestați.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București", a transmis SRI.

Potrivit Serviciului Român de Informații, în intervalul 14-15 octombrie 2025, ofițerii au identificat și monitorizat doi ucraineni care au venit din Polonia la București și au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS. Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă, potrivit procurorilor DIICOT.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de se serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineana.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național", potrivit SRI.

Cei doi ucraineni reținuți, de 21 și 24 de ani, sunt acuzați de tentativă la acte de diversiune.

Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

O serie de rețineri spectaculoase anunțate de autoritățile poloneze dezvăluie amploarea operațiunii de sabotaj. Potrivit premierului Donald Tusk, doar în ultimele zile au fost reținute în Polonia opt persoane suspectate de implicare în tentative de sabotaj împotriva infrastructurii critice. În total, 55 de persoane au fost puse sub acuzare în ultimele luni în legătură cu acțiuni subversive, relatează onet.pl.