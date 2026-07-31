 NATO întăreşte apărarea pe flancul estic: Spania trimite în România F-18, elicoptere și militari, Italia și Turcia preiau misiuni în Ţările Baltice | adevarul.ro
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NATO întăreşte apărarea pe flancul estic: Spania trimite în România F-18, elicoptere și militari, Italia și Turcia preiau misiuni în Ţările Baltice

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NATO își consolidează apărarea aeriană pe flancul estic prin noi detașări de tehnică militară și trupe. Spania va trimite în România aeronave F-18, elicoptere pentru combaterea dronelor și aproximativ 200 de militari.

NATO consolidează flancul estic prin detaşări de trupe şi tehnică militară. FOTO: AFP
NATO consolidează flancul estic prin detaşări de trupe şi tehnică militară. FOTO: AFP

Spania va desfășura la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane de luptă F-18, un avion cisternă A400M și aproximativ 200 de militari, într-o nouă etapă a misiunilor de apărare aeriană ale NATO pe flancul estic.

Alături de aeronavele de luptă, contingentul spaniol va include și trei elicoptere NH-90, care vor ajunge în faza finală a misiunii și vor fi folosite pentru operațiuni împotriva dronelor.

Potrivit NATO, desfășurarea face parte din trecerea de la misiunile tradiționale de Poliție Aeriană ale Alianței la un concept mai larg de apărare aeriană, noua strategie urmărind să ofere o reacție mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare antiaeriană și antirachetă al NATO.

„Desfăşurarea marchează trecerea de la misiunea de Poliţie Aeriană (Air Policing) a NATO la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să ofere Alianţei o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare antiaeriană şi antirachetă (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) pe întreg teritoriul de responsabilitate al NATO”, precizează Alianța într-un comunicat.

Prezența spaniolă la Mihail Kogălniceanu este prezentată drept o dovadă a implicării Madridului în apărarea flancului estic.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la acţiunile de descurajare ale Alianţei, să protejăm spaţiul aerian al NATO şi să consolidăm postura Alianţei pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.

 „Spania participă la această misiune ca un aliat angajat, de încredere şi capabil. Înţelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică ce necesită prezenţă, pregătire şi credibilitate”, a adăugat acesta.

Turcia revine în misiunile aeriene din Ţările Baltice după aproape 20 de ani

În paralel cu desfășurarea din România, Turcia va participa, pentru prima dată, la noua misiune de apărare aeriană a NATO, trimițând cinci avioane F-16 și aproximativ 80 de militari la baza aeriană Ämari din Estonia.

Pentru Forțele Aeriene Turce, aceasta reprezintă revenirea în statele baltice după o pauză de două decenii. Ultima participare a Turciei la o misiune de Poliție Aeriană în regiune a avut loc în urmă cu 20 de ani, când aeronavele sale au fost dislocate la baza Šiauliai din Lituania.

Contingentul turc va prelua responsabilitatea de la Forțele Aeriene Portugheze, care asigură această misiune în Estonia din luna martie a acestui an.

Italia preia misiunea din Lituania de la România şi Franţa

În Lituania, Italia va înlocui Franța şi România în cadrul misiunii de securizare a spațiului aerian baltic. Forțele Aeriene Italiene vor trimite la baza Šiauliai patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari.

Franța, împreună cu Forțele Aeriene Române, a avut rolul de națiune lider în această misiune începând din martie 2026. Predarea responsabilității către Italia face parte din rotațiile periodice prin care aliații contribuie la apărarea spațiului aerian NATO.

NATO extinde apărarea împotriva noilor amenințări

Noua misiune de Apărare Aeriană a NATO vine după activarea, în septembrie anul trecut, a activității de vigilență sporită Eastern Sentry (eVA EASN). Alianța spune că noul cadru este conceput pentru a răspunde mai multor tipuri de amenințări decât misiunile clasice de Poliție Aeriană.

 „Dacă misiunea tradiţională de Poliţie Aeriană era orientată în principal spre interceptarea şi controlul aeronavelor cu pilot şi fără pilot care pătrund în spaţiul aerian al NATO, noul cadru de Apărare Aeriană are rolul de a proteja teritoriul Alianţei împotriva întregului spectru de ameninţări, inclusiv: aeronave cu pilot; drone şi alte sisteme aeriene fără pilot; rachete de croazieră; rachete balistice”, precizează NATO.

Noul concept permite NATO să răspundă mai rapid la schimbările din mediul de securitate, folosind o combinație de avioane de luptă aflate în alertă, sisteme terestre și navale de apărare antiaeriană, precum și tehnologii destinate combaterii dronelor.

„Apărarea aeriană se bazează pe o abordare multistratificată, cu acoperire la 360 de grade, utilizând capabilităţi disponibile în toate domeniile operaţionale. Acestea includ aeronave aflate în serviciul de alertă de reacţie rapidă (Quick Reaction Alert - QRA), sisteme navale şi terestre de apărare antiaeriană şi antirachetă (SBAMD), precum şi sisteme destinate combaterii aeronavelor fără pilot (C-UAS)”, se mai arată în comunicatul NATO.

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