România strălucește la Campionatul European de Șah pentru tineret: trei medalii pentru tinerii români

Performanță remarcabilă pentru România la Campionatul European de Șah pentru tineret: Vladimir Cnejev a terminat pe locul 2 la U18 Open, obținând medalia de argint după criteriul de departajare, în timp ce Maria Lia-Alexandra (G18) și Eliza-Ioana Bădescu (G10) au cucerit medalii de bronz.

Alți tineri români s-au clasat aproape de podium: Dragoș Ștefan Leu a ocupat locul 4 la U14, iar Filip Magold a terminat pe locul 6 la U18.

Clasamentul complet al medaliei: