Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Video Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să oprească ultima sa transmisiune live și să-l convingă să doarmă

Publicat:
Ultima actualizare:

Au apărut detalii tulburătoare din ultimele zile de viață ale marelui maestru american de șah Daniel Naroditsky, despre care prietenii au relatat că era profund afectat de afirmațiile denigratoare la adresa sa făcute de rusul Vladimir Kramnik, fost campion mondial la șah.

Cauza decesului lui Daniel Naroditsky, în vârstă de 29 de ani, găsit mort în locuința sa, la începutul acestei săptămâni, nu a fost făcută publică.  

Prietenii săi au relatat însă că au fost atât de îngrijorați de ultima sa transmisiune live tulburătoare, încât au încercat cu disperare să o oprească și să-l convingă să doarmă.

Peter Giannatos și marele maestru Oleksandr Bortnyk au confirmat pentru Daily Mail că i-au dat un ultimatum marelui maestru american de șah Daniel Naroditsky, după ce acesta a pierdut controlul în fața urmăritorilor săi de pe Twitch, în timp ce juca șah online pentru abonații să, pe 17 octombrie, cu două zile înainte de a fi găsit mort.

„Daniel, termină transmisia”, i-ar fi spus Giannatos prietenului său.

Naroditsky, care în timpul transmisiunii a discutat despre câtă suferință i-au provocat  acuzațiile nefondate că ar fi un trișor, a insistat însă să continue să joace până la următoarea sa înfrângere, promițând că se va culca până la ora 2 dimineața.

„Nu, o să-l deconectez dacă nu termini”, l-a avertizat Giannatos.

„Oamenii presupun că am cele mai rele intenții”

Daniel Naroditsky avea doar 29 de ani. FOTO FIDE
Naroditsky s-a arătat exasperat de cererea prietenului său, punându-și capul în mâini și uitându-se în jur cu frustrare.

„Te rog, lasă-mă să mai joc câteva partide și apoi voi încheia transmisia”, a spus el, în timp ce Giannatos îi repeta prietenului său că trebuie să se culce.

Naroditsky a continuat cu încăpățânare maratonul de livestream, în timpul căruia a spus că trebuie să-și dovedească valoarea în fața minciunilor nefondate răspândite de fostul mare maestru rus Vladimir Kramnik.

„De când a apărut chestia cu Kramnik, simt că, dacă încep să joc bine, oamenii presupun că am cele mai rele intenții”, s-a plâns Naroditsky spectatorilor săi.

„Oh, de fapt, va fi”

Naroditsky sugerase în mai devreme că acesta ar putea fi ultimul său stream.

Când a citit un comentariu care spunea că „aceasta nu va fi ultima dată când va fi criticat sau trollat”, Naroditsky a răspuns: „Oh, de fapt, va fi”.

Șahiști de top au cerut sancționarea lui Kramnik pentru presupusă hărțuire online

Amintim că Federația Internațională de Șah (FIDE) a anunțat, miercuri, 22 octombrie, că a deschis o investigație disciplinară împotriva marelui maestru rus Vladimir Kramnik, fost campion mondial la șah, acuzat că ar fi făcut declarații publice denigratoare la adresa marelui maestru american Daniel Naroditsky, înainte și după moartea acestuia.

Anunțul a fost făcut de Arkadi Dvorkovich, președintele FIDE, într-o declarație pentru NBC News, după ce numeroși șahiști de top au cerut sancționarea lui Kramnik pentru presupusă hărțuire online.

„Comunitatea şahistă respectă de mult timp realizările marelui maestru Vladimir Kramnik, iar contribuţiile sale la sportul nostru sunt incontestabile. Cu toate acestea, aceleaşi standarde înalte care însoţesc marile realizări conferă şi responsabilitatea de a respecta principiile echităţii şi respectului şi de a fi ambasadori ai sportului”, a declarat președintele FIDE.

Naroditsky a început să joace șah la vârsta de șase ani, fiind introdus în joc de fratele său. A câștigat Campionatul Mondial de Șah pentru băieți sub 12 ani în 2007 și a devenit unul dintre cei mai tineri autori de cărți de șah la 14 ani. În 2013, a câștigat Campionatul Juniorilor din SUA și a obținut titlul de mare maestru.  

Pe lângă cariera competițională, Naroditsky a fost un popular creator de conținut online. Canalul său de YouTube avea aproape 500.000 de abonați, iar pe Twitch era urmărit de peste 340.000 de persoane. În 2022, New York Times l-a numit „noul său columnist de șah”.

SUA

