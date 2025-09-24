search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
România a făcut senzație la Campionatele Mondiale de Para-Escaladă de la Seul: două medalii de aur și una de bronz!

Trei dintre sportivii lotului național paralimpic s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficiențe de vedere – și toți trei au urcat pe podium!

Rezultatele finale:

Răzvan Nedu – medalia de aur la categoria Lead – Men B2, scor 36+

Cosmin Florin Candoi – medalia de aur la categoria Lead – Men B3, scor 40

Daniel-Bebe-Vasilică Andrei – medalia de bronz la categoria Lead – Men B3, scor 33+

Cu două titluri mondiale și o medalie de bronz, România confirmă că este una dintre cele mai puternice echipe din paraclimbingul internațional.

Performanțe și povești de campioni

Răzvan Nedu (B2)

Activ pe scena internațională din 2016, Răzvan are un palmares impresionant de 17 medalii. În 2021, a intrat în legendă când a obținut titlul de vicecampion mondial la Moscova, deși concura cu mâna în ghips. La Seul, el a reușit să își treacă în palmares primul titlu de campion mondial, depășind sportivii Japoniei și demonstrând că ambiția nu cunoaște limite.

Cosmin Florin Candoi (B3)

Un adevărat fenomen al para-escaladei, Cosmin a debutat în 2019 și a reușit să câștige aurul la fiecare dintre cele 12 competiții internaționale la care a participat. Este campion mondial en-titre, titlu cucerit la Briançon (2019) și Berna (2023). În Seul și-a confirmat supremația, cucerind al treilea titlu mondial din carieră.

Daniel-Bebe-Vasilică Andrei (B3)

Cel mai tânăr dintre cei trei, activ doar din 2023, Daniel a reușit într-un timp record să aducă României cinci medalii internaționale. În Seul, a urcat pe podiumul mondial, cucerind bronzul la categoria B3 și completând astfel tripla istorică a echipei tricolore.

O echipă care crește de la un campionat la altul

Lotul României a fost format din opt sportivi: Răzvan Nedu, Cosmin Florin Candoi, Daniel Andrei, Ionela Drăgan, Adriana Tofan, Ștefan Dogaru, Marius Sandu și Andrei Petraru și a intrat în competiție cu aproape 60 de medalii internaționale în palmares, demonstrând că se află la același nivel cu marile puteri ale paraclimbingului mondial. Aceasta este cea mai bună performanță din istoria paraclimbingului românesc, care adună în prezent aproape 60 de medalii internaționale.

„Sportivii noștri ne demonstrează, prin muncă și pasiune, că nu există limite atunci când există determinare. România devine o voce puternică în paraclimbingul mondial, iar aceste rezultate ne dau încredere că vom fi printre națiunile de top la Los Angeles 2028, când disciplina va intra pentru prima dată în programul Jocurilor Paralimpice”, a declarat Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic Român.

Staff-ul tehnic care susține performanța

Alături de sportivi s-a aflat o echipă tehnică dedicată, care a contribuit decisiv la acest succes:

Claudiu Miu – antrenor coordonator și vicepreședinte CNP

Antoaneta Barbu – manager de lot

Radu Ionescu – antrenor/navigator

Delia Liscan – antrenor/navigator

Andrei Băț – navigator/instructor

Constantin Voicescu – kinetoterapeut/navigator

„Punem cărămidă cu cărămidă la construcția acestui lot paralimpic, care va avea rezultate din ce în ce mai bune. Trei medalii la un campionat mondial reprezintă o premieră pentru România și confirmă că suntem pe un drum bun, în creștere și dezvoltare”, a declarat Claudiu Miu, antrenor coordonator și vicepreședinte CNP.

România, pregătită pentru Jocurile Paralimpice Los Angeles 2028

Paraclimbingul va fi inclus pentru prima dată în programul Jocurilor Paralimpice Los Angeles 2028, iar România demonstrează deja că are sportivi capabili să lupte pentru medalii olimpice. Performanța de la Seul reprezintă nu doar un moment istoric, ci și un pas decisiv spre viitorul paralimpic al acestei discipline”, scrie federația de specialitate.

