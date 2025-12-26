Video Atentat sinucigaș într-o moschee din Siria. Bilanțul provizoriu arată cel puțin cinci morți și 15 răniți

Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, situat în centrul Siriei, potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială de presă Sana.

Explozia a avut loc în interiorul Moscheei Imam Ali Ben Abi Taleb, aflată în cartierul Wadi al-Dahab, zonă cunoscută ca fiind locuită preponderent de membri ai minorității alawite.

Autoritățile siriene au anunțat că o anchetă este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor exacte ale exploziei. Forțele de securitate au izolat perimetrul și desfășoară verificări la fața locului.

Potrivit unor oficiali locali citați de Reuters, explozia ar fi putut fi provocată fie de un atentat sinucigaș, fie de explozivi amplasați în interiorul lăcașului de cult. Explozia a provocat panică în rândul credincioșilor, care au fugit în timp ce fumul umplea moscheea.