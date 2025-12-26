search
Rusia anunță reluarea contactelor cu SUA după analizarea noului plan de pace. Putin tace când vine vorba de documentul în 20 de puncte

0
0
Publicat:

Kremlinul a anunţat vineri, 26 decembrie, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni.

Peskov și Putin. FOTO Profimedia
Peskov și Putin. FOTO Profimedia

„La cererea preşedintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanţii administraţiilor rusă şi americană", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său telefonic zilnic, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Peskov a specificat că, din partea Rusiei, a participat consilierul de politică internaţională al Kremlinului, Iuri Uşakov, în timp ce reprezentanţii SUA au inclus "mai mulţi interlocutori". Peskov a mai spus că Uşakov a discutat prin telefon cu reprezentanţii americani, dar nu a precizat când anume a avut loc această discuţie. O sursă apropiată discuţiilor a declarat vineri pentru Reuters că la discuţii a participat şi emisarul Kremlinului pentru Ucraina, Kirill Dmitriev.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus a menţionat totodată că Dmitriev „l-a informat pe preşedinte despre rezultatele călătoriei sale în Statele Unite şi despre contactele sale cu americanii".

„aAu convenit să continue dialogul"

Dmitri Peskov a adăugat că ruşii şi americanii „au convenit să continue dialogul".

Documentul în 20 de puncte prezentat săptămâna aceasta de liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost comentat nici de Putin, nici de vreun alt oficial rus de rang înalt nu au comentat

Peskov a insistat din nou vineri că orice comentarii făcute prin intermediul presei ar putea „avea un impact negativ asupra progresului procesului de negocieri".

Potrivit experţilor independenţi, această poziţie maschează o respingere totală a planului - Moscova avea deja rezerve cu privire la documentul iniţial de 28 de puncte - deoarece omite principalele cerinţe teritoriale ale Rusiei şi reducerea semnificativă a dimensiunii armatei ucrainene, comentează EFE.

Săptămâna trecută, la conferinţa sa de presă anuală, Putin a afirmat că nu a respins niciodată planul prezentat de preşedintele american Donald Trump, aşa că „mingea este în terenul Kievului” şi al aliaţilor săi.

El a cerut retragerea Ucrainei din Donbas şi a susţinut că singura modalitate de a preveni viitoare „operaţiuni militare speciale” ruse în Europa, precum cea actuală din Ucraina, este ca interesele de securitate ale Rusiei să fie respectate.

Vineri, Axios a relatat că Trump urmează să-l primească pe Zelenski duminică la Mar-a-Lago, reşedinţa sa din Florida, după ce şeful statului ucrainean a afirmat tot vineri că "se pot decide multe înainte de Anul Nou".

Potrivit lui Zelenski, cele 20 de puncte ale planului propun un pact de neagresiune între Rusia şi Ucraina, care ar fi supervizat print-un mecanism de monitorizare şi bazat pe o serie de garanţii de securitate, cum ar fi o armată ucraineană de 800.000 de oameni şi acorduri obligatorii prin care SUA şi alţi aliaţi s-ar angaja să ofere o apărare echivalentă cu Articolul 5 al NATO.

Referitor la cea mai controversată problemă, concesiile teritoriale cerute de Rusia, Zelenski a recunoscut că în prezent există două opţiuni pe masă. Kievul o preferă pe prima, care ar implica îngheţarea actualei linii a frontului.

Cea de-a doua opţiune ar implica crearea uneia sau mai multor zone economice în partea din regiunea Doneţk pe care Ucraina o controlează încă, dar pe care Moscova o revendică, lucru care, însă, ar putea fi luat în considerare doar după ce Kievul va primi suficiente garanţii de securitate.

Rusia

