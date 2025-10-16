Un copil cu origini româneşti a reușit să uimească întreaga Franţă. Luca Protopopescu, în vârstă de doar 9 ani, stabilit în Marsilia, a participat recent la 12 partide simultane de şah.

Luca Protopopescu a fost vedeta celei de-a 5-a ediții a festivalului Échecs en Fête, organizat în Marsilia, sâmbătă, 11 octombrie 2025.

El este considerat numărul 1 mondial la categoria sub 10 ani, iar talentul său excepțional l-a făcut remarcat încă de la o vârstă fragedă. Băieţelul a început să joace şah la doar 4 ani. El a moștenit pasiunea de la tatăl său.

În aprilie anul trecut, Luca Protopopescu a devenit cel mai tânăr jucător din istoria şahului care a depăşit pragul de 2.200 de puncte Elo, un record obținut cu aproape 100 de zile mai devreme decât precedentul deținător, Ethan Pang.

Sursa video: X/@Chess_Strategy

Tânărul sportiv este legitimat la clubul Marseille-Echecs, cel mai mare club de şah din Franța, cu peste 1.500 de membri. Prin performanțele sale, Luca a devenit una dintre cele mai mari speranțe ale şahului francez, fiind adesea comparat cu marile nume ale sportului, precum Magnus Carlsen, care are un scor Elo de 2.839.

Potrivit mamei sale, Andreea Protopopescu, totul a început în timpul pandemiei, în martie 2020.

„Se uita, dar nu neapărat ca să joace. Apoi a început și, foarte repede, a ajuns să mă învingă. Așa că am început să căutăm un club, ca să vedem cât de bun este”, a povestit ea într-un interviu pentru publicația franceză La Provence.

„Luca ar putea fi, într-o zi, campion mondial absolut la șah. Pentru mine, acesta ar trebui să fie scopul lui în viață”, a spus antrenorul său, Mert Edogdu.