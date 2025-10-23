search
Joi, 23 Octombrie 2025
Federația Internațională de Șah deschide anchetă împotriva unui șahist rus, după acuzațiile de hărțuire în scandalul morții lui Daniel Naroditsky

Publicat:

Federația Internațională de Șah (FIDE) a anunțat, miercuri, 22 octombrie, că a deschis o investigație disciplinară împotriva marelui maestru rus Vladimir Kramnik, fost campion mondial la șah, acuzat că ar fi făcut declarații publice denigratoare la adresa marelui maestru american Daniel Naroditsky, înainte și după moartea acestuia.

Vladimir Kramnik va fi investigat disciplinar. FOTO: X/@FIDE_chess
Vladimir Kramnik va fi investigat disciplinar. FOTO: X/@FIDE_chess

Anunțul a fost făcut de Arkadi Dvorkovich, președintele FIDE, într-o declarație pentru NBC News, după ce numeroși șahiști de top au cerut sancționarea lui Kramnik pentru presupusă hărțuire online.

Daniel Naroditsky, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit mort săptămâna aceasta în locuința sa. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

„Comunitatea şahistă respectă de mult timp realizările marelui maestru Vladimir Kramnik, iar contribuţiile sale la sportul nostru sunt incontestabile. Cu toate acestea, aceleaşi standarde înalte care însoţesc marile realizări conferă şi responsabilitatea de a respecta principiile echităţii şi respectului şi de a fi ambasadori ai sportului”, a declarat președintele FIDE.

Acesta a precizat că FIDE condamnă ferm hărțuirea și discursul abuziv, promițând posibile acțiuni disciplinare împotriva lui Kramnik, în funcție de concluziile Comisiei de Etică și Disciplină.

„În ultima perioadă, dezbaterile publice din lumea şahului au depăşit prea des limitele acceptabile, afectând nu numai reputaţia oamenilor, ci şi bunăstarea lor. Când se întâmplă acest lucru, discuţiile se pot transforma în hărţuire, intimidare şi atacuri personale - o problemă deosebit de gravă în contextul actual”, a mai precizat Arkadi Dvorkovich.

Șahistul rus Kramnik, acuzat că a declanșat o campanie de hărțuire

În ultimele luni, Vladimir Kramnik l-a acuzat public pe Daniel Naroditsky că ar fi trișat în partide de șah online, acuzații respinse de Naroditsky și criticate de comunitatea șahistă. Emil Sutovsky, directorul general al FIDE, a confirmat că organizația „analizează” comportamentul lui Kramnik.

Mai multe personalități din lumea șahului s-au alăturat „chemărilor” la sancționarea fostului campion mondial. Maestrul internațional american Levy Rozman a declarat: „Asta trebuie să înceteze”. El a subliniat că Naroditsky l-a admirat pe Kramnik în copilărie, însă a fost afectat profund de campania acestuia de acuzare.

Reacții în lumea șahului

Platforma Chess.com, cel mai mare site de șah din lume, a transmis că susține investigația FIDE. Compania i-a interzis lui Kramnik participarea la turneele cu premii încă din 2023, din același motiv: acuzații repetate și nefondate de trișare la adresa altor jucători.

La rândul său, celebra jucătoare de șah Anna Cramling a cerut public FIDE „să ia măsuri împotriva lui Vladimir Kramnik”, afirmând că acțiunile acestuia reprezintă „hărțuire cibernetică”.

Kramnik se apără: „Sunt victima unei campanii de intimidare”

Contactat de NBC News, Kramnik a negat acuzațiile și a susținut că el este, de fapt, victima, că a fost „ținta unei campanii de intimidare și calomniere”, care include și amenințări asupra familiei sale, a transmis acesta.

