 Konstantinos Passaris, cel mai periculos criminal străin din România, rămâne după gratii. De ce i-a fost respinsă eliberarea | adevarul.ro
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Konstantinos Passaris, cel mai periculos criminal străin din România, rămâne după gratii. De ce i-a fost respinsă eliberarea

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Grecul Konstantinos Passaris, condamnat la închisoare pe viață pentru crimele comise în România, va rămâne în detenție după ce Tribunalul Dolj i-a respins definitiv cererea de eliberare condiționată.

Konstantinos Passaris. FOTO captură YouTube
Konstantinos Passaris. FOTO captură YouTube

Decizia vine după ce și Judecătoria Craiova a dat, în luna iunie, o soluție nefavorabilă solicitării formulate de Passaris, criminalul considerat cel mai periculos deținut din România.

Potrivit documentelor din dosar, deținutul a executat deja peste 24 de ani de închisoare, depășind pragul minim de 20 de ani necesar pentru a putea solicita eliberarea condiționată, relatează Agerpres.

Instanța a apreciat însă că nu sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de lege:

„A adoptat o conduită relativ normală (...), însă nu s-a remarcat prin comportamentul său în asemenea măsură încât să creeze convingerea instanţei”.

Judecătorii au analizat comportamentul deținutului pe parcursul executării pedepsei și au constatat că acesta a avut atât sancțiuni disciplinare, cât și recompense.

Potrivit motivării, Passaris „a fost sancţionat disciplinar de 9 ori pentru abateri disciplinare diverse şi recompensat de 9 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior şi de 41 de ori cu suplimentarea drepturilor”.

Instanța a reținut că deținutul a participat la numeroase programe educaționale, psihologice și sociale, însă acestea nu au fost suficiente pentru a demonstra că scopul pedepsei a fost atins.

„Instanţa apreciază că persoana privată de libertate a adoptat o conduită relativ normală în decursul executării hotărârii penale, conformă regulilor de deţinere, însă nu s-a remarcat prin comportamentul său în asemenea măsură încât să creeze convingerea instanţei în sensul că s-a atins scopul pedepsei, acela de a asigura o transformare a persoanei condamnate”, se arată în hotărâre.

Magistrații au concluzionat că nu există suficiente dovezi care să arate că au fost eliminate comportamentele și deprinderile care au stat la baza faptelor pentru care acesta a fost condamnat.

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Condamnat pentru dublul asasinat de la un schimb valutar din București

Supranumit „Fiara din Balcani”, Passaris a fost condamnat în România în iulie 2003 pentru uciderea unei casiere și a unui agent de pază în timpul unui atac asupra unui centru de schimb valutar din București.

Numele său devenise cunoscut la nivel internațional după ce, în februarie 2001, a evadat dintr-un spital din Atena, după ce a ucis doi polițiști care îl escortau. Autoritățile elene îl mai acuzau de implicarea în alte crime comise în Grecia.

Prin decizia Tribunalului Dolj, cererea de eliberare condiționată a lui Passaris a fost respinsă definitiv, iar acesta va continua să execute pedeapsa cu închisoarea pe viață.

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