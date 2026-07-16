Nicușor Dan, despre incidentul cu drona de la Constanța după ce a vorbit cu președintele Ucrainei. „Este un război nou“

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre incidentul cu drona produs în zona Constanței, precizând că autoritățile ucrainene pregătesc un răspuns detaliat la întrebările formulate de partea română.

Președintele Nicușor Dan a declarat că autoritățile ucrainene vor trimite răspunsuri complete la întrebările tehnice formulate de România după explozia unei drone maritime ucrainene în Portul Constanța.

"În primul rând întrebările domnului ministru Miruță sunt o parte dintr-un centralizator de întrebări pe care administrația românească le-a ridicat către administrația de la Kiev. În discuția cu președintele am ridicat problema și răspunsul a fost că veți avea răspunsul la toate întrebările pe care le-ați pus. Există un protocol după incidentul de la Constanța care face ca comunicarea să fie directă nu prin intermediari. Este un război nou, cu tehnologii noi și nu mereu te gândești la toate situațiile care pot să apară. Situația a apărut. E o chestiune de săptămâni, fiindcă e o chestiune de întrebări tehnice", a spus Dan.

Șeful statului a mai precizat că, după incidentul de la Constanța, scopul este ca instituțiile care au atribuții în domeniu să poată fi alertate fără întârzieri produse de transmiterea informațiilor prin mai multe canale.