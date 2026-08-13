 Sebastian Burduja: „Bateriile româneşti, nu bulgăreşti, dau în sistem aproape cât Reactorul 2 de la Cernavodă. Anul viitor avem toate şansele să îi depăşim pe bulgari” | adevarul.ro
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Sebastian Burduja: „Bateriile româneşti, nu bulgăreşti, dau în sistem aproape cât Reactorul 2 de la Cernavodă. Anul viitor avem toate şansele să îi depăşim pe bulgari”

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Liberalul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, respinge criticile potrivit cărora România nu dispune de suficiente capacități de stocare a energiei și susține că sistemele de baterii instalate în țară contribuie deja semnificativ la rețeaua energetică națională.

Sebastian Burduja a fost ministru al Energiei. FOTO FB Sebastian Burduja
Sebastian Burduja a fost ministru al Energiei. FOTO FB Sebastian Burduja

Într-o intervenție la B1 TV, Burduja a afirmat că, în ultimele zile, bateriile aflate în funcțiune au furnizat în sistem în jur de 650 MW, o valoare apropiată de puterea Reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Bateriile româneşti, nu bulgăreşti, dau în sistem vreo 650 de megawaţi,  aproape cât Reactorul 2 de la Cernavodă”, a declarat fostul ministru.

Potrivit acestuia, o parte dintre aceste proiecte au fost dezvoltate prin contracte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), semnate în perioada mandatului său.

Sebastian Burduja susține că România ar putea depăși Bulgaria la capacitățile de stocare

Burduja a indicat drept exemple proiectele de stocare de la Iaz (Caraș-Severin) și Gura Ialomiței, despre care spune că fac parte din investițiile susținute prin PNRR.

Fostul ministru s-a declarat optimist în privința evoluției sectorului energetic și estimează o creștere rapidă a capacităților de stocare în următorii ani:

„La finalul anului (...) vom fi deja la 4.000 MWh, anul viitor avem toate şansele să îi depăşim pe bulgari, pe care toată lumea acum îi dă drept exemplu”.

Sebastian Burduja consideră că România se află într-un proces accelerat de dezvoltare a infrastructurii energetice și că, în următorii ani, poziția țării în regiune se va consolida semnificativ.

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