Traseul neobișnuit al dronei doborâte de armata română. A survolat mai multe județe înainte de a fi interceptată la Buzău

Drona care a pătruns vineri, 24 iulie, în spațiul aerian al României nu a urmat un traseu liniar. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, aceasta a intrat în țară prin zona Sulina, a trecut prin Brăila și Fetești, după care și-a schimbat din nou direcția, fiind în cele din urmă doborâtă de un avion F-16 în județul Buzău.

Noi informații oferite de Ministerul Apărării Naționale arată că drona interceptată vineri de Forțele Aeriene Române a avut un traseu atipic înainte de a fi neutralizată.

Ținta a fost detectată de sistemele radar la ora 09.39, în apropierea localității Sulina, după ce a pătruns în spațiul aerian românesc.

Conform datelor comunicate de MApN, aparatul a survolat succesiv zonele Sulina, Brăila, Fetești și Buzău, schimbând direcția de deplasare de cel puțin două ori înainte de a fi doborât.

Spre deosebire de o traiectorie directă, drona și-a modificat cursul pe parcursul zborului. După ce a trecut prin zona Brăila, aceasta s-a deplasat către Fetești, iar ulterior și-a schimbat din nou direcția, îndreptându-se spre județul Buzău, unde a fost interceptată, notează Mediafax.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit explicații privind aceste schimbări de traseu și nu au precizat dacă ele au făcut parte din planul de zbor al dronei sau au fost determinate de alți factori.

Între detectarea țintei și neutralizarea ei au trecut aproximativ o oră și 23 de minute.

La scurt timp după identificarea dronei, au fost trimise în misiune două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în serviciul de Poliție Aeriană NATO. Ulterior, Ministerul Apărării a dispus ridicarea de la sol a două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Unul dintre piloții români a reușit să intercepteze ținta, iar la ora 11.02 drona a fost lovită cu o rachetă și doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău.

Specialiștii urmează să recupereze și să analizeze fragmentele dronei pentru a stabili modelul acesteia, proveniența și dacă transporta o eventuală încărcătură.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cine a lansat drona și nici care era destinația finală a acesteia. Nici motivul schimbărilor repetate de direcție nu a fost clarificat, ancheta fiind în desfășurare.