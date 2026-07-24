„M-a sunat cineva și mi-a spus că se învârt avioane de la armată, atunci m-am speriat”. Mărturiile localnicilor după doborârea dronei la Buzău

Drona care a pătruns vineri dimineață, 24 iulie, în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 în apropierea localității Padina, județul Buzău. Localnicii au primit RO-Alert și au auzit o bubuitură puternică.

O femeie care locuiește în apropierea localității Padina, județul Buzău, a povestit despre momentele de panică prin care a trecut vineri dimineață, după ce autoritățile au emis un mesaj RO-Alert privind posibilitatea ca obiecte să cadă din aer, în contextul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române.

„În jurul orei 11 am primit RO-Alert, s-au mai auzit avioane, nu ne-am gândit, dar am citit mesajul și s-au auzit zgomote și mai mari. M-a sunat cineva și mi-a spus că se învârt avioane de la armată, atunci m-am speriat”, a povestit femeia la Antena 3.

Localnica spune că, după primirea alertei, în zonă s-a auzit o bubuitură puternică, urmată de sirenele poliției.

„După ce am primit RO-Alert s-a auzit bubuitura, după care s-a auzit poliția”, a relatat aceasta.

Mesajul transmis de autorități îi avertiza pe oameni că este posibil ca obiecte să cadă din aer și le recomanda să se adăpostească, să stea departe de ferestre și să rămână în spații cât mai protejate.

„Am rămas în casă, se auzeau zgomote, avioane, eu stau lângă Padina și s-a auzit destul de puternic”, a mai spus femeia.

Aceasta a precizat că nu a ieșit din casă și a urmărit informațiile la televizor pentru a afla ce s-a întâmplat.

„Nu am ieșit din curte, nici din casă, doar ne uităm la știri să vedem ce se întâmplă. Cel mai tare m-a speriat că e aici, lângă noi”, a declarat localnica.

„S-a văzut o flacără pe cer și apoi au venit ambulanțele”

Și alți localnici au vorbit despre momentele de groază prin care au trecut. Mulți au declarat că au auzit o bubuitură puternică și au observat avioane militare survolând zona timp de zeci de minute.

„Am primit RO-Alert un pic mai devreme. La aproximativ zece minute după mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică. Intensitatea era de zece ori mai mare decât a unui tunet. După aceea au început să survoleze avioane pe cer. Cam jumătate de oră, poate 40 de minute, zgomotul a fost îngrozitor. Ne-am speriat cu toții și am încercat să ne adăpostim”, a povestit o femeie pentru Digi24.

Aceasta spune că intervenția autorităților a continuat și după încetarea survolului avioanelor.

„La încă 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe și pompieri. În momentul în care a fost atacată drona s-a văzut o flacără pe cer, timp de câteva secunde”, a relatat femeia.

Un alt localnic a spus că, inițial, nu și-a dat seama ce se întâmplă și a crezut că este vorba despre un boom sonic sau chiar despre un fenomen astronomic.

„Am auzit o bubuitură mică la început. Auzind zgomotul avioanelor, am crezut că este un boom sonic. Când ne-am uitat pe cer ne gândeam: «Doamne, o să cadă un meteor?». Ne-am gândit la orice, inclusiv la posibilitatea unei drone”, a povestit acesta.

Localnicul spune că a observat și o dâră pe cer, însă a crezut inițial că este vorba despre un exercițiu militar.

„Am văzut pe cer o dâră și am crezut că sunt exerciții. Doar că oamenii din localitatea alăturată erau deja foarte speriați. Unii erau panicați, iar vârstnicii chiar plângeau”, a mai spus acesta.

Mai multe apeluri la 112

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a anunțat că, imediat după transmiterea mesajului RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, dispeceratul 112 a fost apelat de aproximativ 10-15 persoane. Potrivit reprezentanților ISU, apelanții solicitau în principal explicații despre mesajul primit și nu au semnalat incidente concrete.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al României, pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Ținta a fost detectată de radar la ora 9.39, iar în jurul orei 11.00 drona a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Pe măsură ce drona a înaintat pe teritoriul României, autoritățile au emis, succesiv, mesaje RO-Alert în județele Galați, Brăila, Ialomița și Buzău.