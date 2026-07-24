Marcel Ciolacu, despre drona doborâtă în Buzău: „Cel mai important este că nu au existat victime sau pagube”

Fostul premier al României și actual președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri că intervenția Forțelor Aeriene Române în cazul dronei doborâte în județul Buzău a fost una „promptă și pe deplin justificată”.

„Astăzi, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Mă bucur că intervenția Forțelor Aeriene Române a fost una promptă și pe deplin justificată. Faptul că acțiunea s-a desfășurat într-o zonă nelocuită a permis neutralizarea țintei fără niciun risc pentru populație”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

El a precizat totodată că, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, „autoritățile competente desfășoară în continuare cercetări la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor acestui incident”.

„Cel mai important este că nu au existat victime sau pagube, iar siguranța cetățenilor nu a fost pusă în pericol”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Afirmațiile vin în contextul în care drona care a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al României a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona a intrat în țară prin zona Sulina, a trecut prin Brăila și Fetești, după care și-a schimbat din nou direcția, înainte de a fi doborâtă în județul Buzău.