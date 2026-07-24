Spațiul aerian din sud-estul României, închis temporar deasupra a cinci județe după incidentul cu drona doborâtă la Buzău

Autoritățile au închis temporar spațiul aerian deasupra județelor Buzău, Vrancea, Brăila, Galați și Tulcea, după ce o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă în apropierea localității Padina, județul Buzău, arată imagini Flightradar și scrie presa din Buzău. În paralel, avioane de luptă au executat misiuni de poliție aeriană pentru monitorizarea și securizarea zonei.

Autoritățile române au decis vineri, 24 iulie, închiderea temporară a spațiului aerian deasupra județelor Buzău, Vrancea, Brăila, Galați și Tulcea, în contextul incidentului în care o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, notează Știri din surse Buzău.

Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor militare și pentru protejarea traficului aerian din estul țării.

În același timp, mai multe aeronave militare au fost ridicate de la sol și au executat misiuni de poliție aeriană pentru monitorizarea și securizarea spațiului aerian.

Drona a fost urmărită timp de peste o oră

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată de sistemul radar la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, după ce a pătruns în spațiul aerian național.

Drona a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO, precum și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

La ora 11.02, un avion F-16 românesc a lansat o rachetă și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.