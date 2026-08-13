Miruță, replică la atacurile lui Grindeanu: „Diferența dintre centimetrii mei și inacțiunea lui Grindeanu este oprirea Cernavodă”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a vorbit joi seara despre proiectele rămase nerezolvate în perioada în care Sorin Grindeanu, liderul PSD, a condus Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, una dintre respectivele probleme ar fi contribuit la situația care a dus, în prezent, la oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Invitat în emisiunea „News Pass” de la postul B1 TV, Radu Miruță a declarat că actuala situație de la Cernavodă are legătură cu proiecte de infrastructură care nu au fost realizate în perioada în care Grindeanu conducea Ministerul Transporturilor.

„Se poate ca pe domnul Grindeanu să-l macine niște vinovăție”

Ministrul USR a afirmat că liderul PSD ar avea motive să se simtă responsabil pentru contextul actual, argumentând că, în lipsa unor lucrări care ar fi trebuit realizate pe Dunăre, situația a ajuns să afecteze funcționarea centralei nucleare.

„Diferenţa de la centimetrii lui Miruţă şi inacţiunea lui Grindeanu este oprirea centralei de la Cernavodă astăzi, pentru că un proiect de la Ministerul Transporturilor coordonat de domnul Grindeanu a fost ţinut la sertar. Proiectul de la Bala, care presupunea fix un debit mai mare de apă care să ajute la răcirea reactoarelor de la Cernavodă şi care era o soluţie serioasă şi sănătoasă, făcută din timp şi gândită de specialişti şi aprobată cu avize de la Mediu, a fost băgat în sertar şi încuiat acolo din aprilie 2024. Se poate ca pe domnul Grindeanu să-l macine nişte vinovăţie”, a declarat Radu Miruţă.

Afirmația vine ca reacție la declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a ironizat recent eforturile autorităților de a menține nivelul Dunării necesar funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă cu expresia „centimetrii ăia ai lui Miruţă”.

Ministrul interimar al Apărării a precizat că intervențiile recente au permis prelungirea activității reactoarelor.

„În urma soluției propuse de cei de la Apele Române, s-a câștigat o săptămână de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a comparat modul în care actuala administrație gestionează problemele cu stilul de promovare asociat fostului ministru al Transporturilor.

„Cam asta e diferența când te duci cu ceas scump la deschidere de autostrăzi sau când te duci serios”, a spus ministrul interimar al Apărării.

Miruță: „E și multă dezinformare”

În aceeași intervenție, oficialul a comentat și incidentele recente legate de dronele descoperite în zona litoralului și a avertizat asupra informațiilor false care circulă în spațiul public.

„E și multă dezinformare”, a declarat Miruță, făcând referire la imagini distribuite online care ar fi fost prezentate în mod eronat drept operațiuni reale de interceptare a dronelor.

Potrivit ministrului, unele dintre imaginile care au circulat recent pe rețelele sociale surprindeau, de fapt, un exercițiu militar planificat și nu o misiune operațională

„Au ajuns și la mine astă seară niște poze cu silueta unei drone Bayraktar și a unui avion de vânătoare undeva prin zona Vaslui, Bârlad, ca și cum armata vânează niște drone în nebunia ultimelor luni de zile, când de fapt este un exercițiu programat pe care forțele aeriene îl fac coordonat, n-are nicio legătură cu avioane care vânează drone”, a mai declarat ministrul.