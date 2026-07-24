AUR cere explicații după doborârea dronei din Buzău: „Situația este un eșec al guvernării”

Reprezentanții AUR solicită Guvernului și Ministerului Apărării Naționale să explice de ce drona care a pătruns în spațiul aerian al României vineri dimineață nu a fost neutralizată mai aproape de frontieră și cer să fie făcut public tipul dronei, precum și al rachetei folosite pentru doborârea acesteia. Formațiunea consideră că incidentul din județul Buzău reprezintă „o reușită tactică a militarilor, dar un eșec al guvernării”.

Într-un comunicat de presă, AUR afirmă că intervenția militarilor români a fost una profesionistă, însă susține că succesul operațional nu poate acoperi problemele de fond privind capacitatea de apărare a țării.

„Doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian național reprezintă o acțiune executată cu profesionalism de către piloții și personalul Forțelor Aeriene Române. Militarii și-au îndeplinit misiunea, au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol. Succesul tactic al militarilor nu poate însă ascunde vulnerabilitatea strategică provocată de întârzierea deciziilor politice de înzestrare”, au transmis reprezentanții AUR într-un comunicat.

Formațiunea cere autorităților să prezinte cronologia completă a incidentului și să explice „cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spațiul aerian național”.

Totodată, AUR solicită informații despre tipul dronei și despre racheta utilizată pentru interceptare.

„Nu afirmăm că reacția militară a lipsit. Aeronavele au fost ridicate, ținta a fost urmărită, iar misiunea a fost finalizată. Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această amenințare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă și costuri proporționale? Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter și două F-16, și a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!”, se arată în comunicat.

Reprezentanții AUR susțin că, după mai bine de patru ani de război la granița României, autoritățile ar fi trebuit să dezvolte capacități eficiente de combatere a dronelor fără a recurge la avioane de vânătoare și muniție costisitoare.

„Puterea politică trebuie să explice de ce, după mai mult de patru ani de război la frontieră, România este încă obligată să folosească avioane de vânătoare și rachete costisitoare pentru a neutraliza drone pe care ar fi trebuit să le combată rapid, eficient și mult mai aproape de graniță”, au mai transmis reprezentanții partidului.

Declarațiile vin după ce o dronă care a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al României pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău. Ministerul Apărării precizează că ținta a fost detectată de radar la ora 9.39, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele aflate pe traiectoria dronei.