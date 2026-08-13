Ultimii bani din programul de primă didactică au fost virați. De ce sunt revoltați dascălii

Profesorii beneficiari ai ajutorului financiar de 1.500 lei pot în sfârșit să-și cheltuiască banii, cardul electronic special fiind încărcat. Mulți au însă nelămuriri în privința cheltuielilor eligibile, iar cea mai mare nemulțumire e legată de cursurile puse la dispoziție.

Banii de primă didactică au ajuns în aceste zile pe cardurile celor mai mulți profesori beneficiari. Ajutorul de 1.500 lei net, care se acordă pentru a treia oară, din 2023 și până în prezent, a generat însă mari nemulțumiri printre profesori. Lista cursurilor din care pot alege să plătească partea de 975 lei (actul normativ în baza căruia se acordă sprijinul prevede ca 65% din sumă să fie cheltuită pentru cursuri de formare) este intens contestată pe grupurile profesorilor de pe rețele sociale.

Profesorii și-ar dori să poată achita din acești bani taxele pentru cursurile de reconversie pe care din ce în ce mai mulți le fac de teama restrângerilor de catedră sau pentru a reuși mai repede titularizarea. Alții spun că lista cursurilor pe care le pot plăti nu răspunde aproape deloc nevoilor reale, fiind „în mare parte aceleași cursuri inutile ale CCD, predate de formatori plictisitori”.

Ultimii bani din program

Cei 1.500 lei acordați profesorilor cu titlu de sprijin pentru achiziția de cursuri profesionale și materiale didactice sunt ultimii de care vor mai beneficia, deși programul a fost anunțat inițial că se va derula și pentru anul școlar 2026-2027. Între promisiuni și fapte au existat, de altfel, și alte neconcordanțe.

Prima de carieră didactică este finanțată din bani europeni, fonduri nerambursabile, prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027. A fost instituită în 2023, când profesorilor li s-a și plătit, în octombrie 2023, pentru prima dată. Măsura a fost inițiată prin OUG nr. 58/2023, ulterior Legea nr. 249/2024 consfințind caracterul anual al primei. S-a acordat și în octombrie 2024, însă în 2025 profesorii au așteptat-o zadarnic. În acest an, prin OUG nr. 39/2026 (actul normativ care reglementează actuala tranșă), s-a stabilit și că va fi ultima tranșă din program, anul școlar 2026-2027, care apărea în actul normativ inițial, fiind eliminat.

Profesorii beneficiari ai primei, care vor continua să predea și în anul școlar 2026-2027, își pot cheltui cei 1.500 lei acordați acum până în 2027; cei care, în schimb, nu se vor mai afla din această toamnă la catedră ar trebui să se grăbească și să-și achite cursuri sau materiale didactice până la 31 august 2026.

Cine beneficiază și cum pot fi cheltuiți banii

De prima didactică beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar aflat în activitate în anul școlar 2025-2026. Profesorii care din toamna 2026 nu vor mai preda sunt obligați să consume toți banii de pe card până la data de 31 august 2026, sumele rămase fiind retrase automat. Cei care continuă activitatea în sistem pot în schimb cheltui banii din actuala tranșă până la data de 31 august 2027 (profesorii din învățământul preuniversitar).

Cele mai mari nemulțumiri sunt legate, în schimb, de modul cum pot fi cheltuiți banii. Suma totală de 1.500 de lei este configurată tehnic de către emitentul cardului în două portofele independente: un portofel pentru cursuri (pot fi cheltuiți pentru această categorie minimum 975 lei) și un portofel pentru materiale didactice (suma la această categorie este limitată la maximum 525 lei).

Profesorii care dezbat în această perioadă, pe grupurile de pe rețelele sociale, problema cheltuirii banilor spun că din lista cursurilor disponibile puține sunt cele pe care le consideră cu adevărat folositoare. Cei mai mulți se întreabă de ce nu li se permite să-și folosească banii, devreme ce sunt denumiți primă, așa cum consideră că ar răspunde cel mai bine nevoilor lor pentru desfășurarea activității. Mulți vor să știe dacă pot folosi doar cei 525 lei, fiind dispuși să-i lase necheltuiți pe cei pentru cursurile profesionale.

„Cred că mulți colegi nu-i vor folosi, estimez un 30%”, spune liderul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Argeșean „Muntenia”, Adrian Voica.

Plata pentru materialele achiziționate (din cei 525 lei) se poate face cu cardul fizic la comercianții parteneri, pentru fiecare achiziție profesorii fiind nevoiți să solicite factură fiscală. Potrivit ordinului de ministru (Ordinului nr. 4.325/2026) care reglementează ce materiale pot fi achiziționate cu acest card de primă didactică, lista cuprinde:

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- resurse educaționale: cărți de specialitate, manuale, auxiliare, ghiduri;

- echipamente IT & Software: mouse, căști, tastatură, memorii externe, licențe software, abonamente la platforme educaționale;

- activități culturale: taxe conferințe/webinare, bilete la muzee, teatre, expoziții cu relevanță didactică.

Grija cea mai mare a profesorilor este ca nu cumva să plătească produse neconforme, pentru că nu toate magazinele partenere și-au instalat propriile filtre care să semnaleze achizițiile din afara listei din ordinul de ministru, iar prin terminalele POS din librării sau magazine fizice poate fi aprobată plata pentru orice produs. Dacă însă, la control (aceste cheltuieli vor fi ulterior verificate), pe factură figurează produse nepermise, achiziția va fi declarată neeligibilă, iar profesorii vor avea de returnat sumele.

Procedura de control implică mai multe filtre. Prima care face o verificare este unitatea de învățământ, care analizează dosarul depus de profesor și verifică conformitatea facturilor (produsele să fie pe listă) și datele de identificare (factura să fie pe CNP-ul profesorului).

Un alt control îl poate face Ministerul Educației (prin platforma STS). Ministerul centralizează raportările școlilor și verifică automat corelația matematică dintre sumele de pe facturi și tranzacțiile reale de pe card. Ultimul control este efectuat de către MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), care realizează auditul final al fondurilor europene și, în cazul depistării unor produse neconforme mascate, anulează decontul și obligă profesorul să returneze suma cheltuită ilegal din propriul buzunar.

„Eu nu voi cheltui niciun leu”

Principala nemulțumire a dascălilor este restrângerea drastică a libertății de a folosi banii. Beneficiarii nu mai percep prima ca pe un sprijin pentru carieră sau pentru activitatea didactică, ci ca pe o sumă cu utilizare excesiv de restrictivă.

Un profesor spune că, în anii anteriori, banii puteau fi folosiți pentru lucruri de care avea efectiv nevoie la școală - inclusiv telefon, laptop, hârtie sau alte materiale, or acum aceste posibilități ar fi mult mai limitate.

„De ce se numește primă dacă nu te lasă să cumperi ce vrei tu?”, se arată revoltați profesorii.

Mulți nu știu câți bani și pentru ce au voie să cheltuiască, pentru că pe grupuri părerile sunt împărțite.

Lista de cursuri, intens contestată

Un cadru didactic cu 25 de ani vechime spune că toate cursurile de care a avut nevoie le-a făcut deja pe banii proprii și se întreabă de ce ar trebui să le reia doar pentru a justifica utilizarea banilor. O altă profesoară, care lucrează în învățământul special, spune că oferta de cursuri nu i se potrivește în totalitate.

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Sunt și profesori angrenați deja în programe de formare (o profesoară spune că se află în al treilea an de „doctorat pe bune”), pentru care plătesc personal, iar timpul este o resursă deosebit de importantă, așa că, scriu aceștia, nu-și pot permite să piardă orele ascultând formatori care nu le spun nimic interesant.

Nu lipsesc nici reacțiile radicale: „Eu nu am să cheltui nici un leu!!”; „Eu nu activez cardul!”. Un alt beneficiar spune că va cheltui doar cei 500 de lei pe care consideră că îi poate utiliza și va lăsa restul pe card.

O profesoară spune că a cheltuit deja 450 de lei la o papetărie, dar nici magazinul nu știa exact cum trebuie procedat, astfel încât a dat o declarație pe propria răspundere că materialele sunt folosite pentru activități didactice.

Sunt și profesori care ridică problema plății cursurilor de reconversie din suma de 975 lei. „Se poate plăti o conversie, cursuri universitare de 2 ani?”, întreabă un profesor. „La Universitatea din Petroșani ni s-a spus că nu vom putea plăti Conversia”, vine și un răspuns deloc încurajator. Alți profesori indică lista aprobată de minister pentru mai multe lămuriri.

Pentru unii profesori, problema nu este doar valoarea primei, ci faptul că cei 1.500 de lei nu se pot utiliza liber pentru activitatea lor profesională.

„E făcut în așa fel încât banii să se întoarcă tot la ei. Pe seama timpului nostru.”; „O întreagă mașinărie și cu astea.”; „Cel mai corect ar fi să nu cheltuim niciun leu din această primă, să facă ei cursuri și să se spele pe cap cu ei. Toate cursurile de care am avut nevoie le-am făcut pe banii mei. Acum, după 25 de ani vechime, ce să fac, să le reiau de dragul de a justifica niște bani dați sub formă de momeală guvernamentală, pentru a nu ieși lumea în stradă?”; „Lucrez în învățământul special și nu mi se potrivesc în totalitate cursurile indicate de ei .Chiar își bat joc de noi”; „Nu voi folosi această pomana!” – mai spun profesorii.