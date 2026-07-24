Alertă aeriană în Tulcea după noi atacuri cu drone la graniță. Armata a ridicat un elicopter de la sol

O alertă aeriană a fost emisă în județul Tulcea, în noaptea de 23 spre 24 iulie, după ce Federația Rusă a lansat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene care se deplasau la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială a României, a transmis ministerul printr-un comunicat.

Pentru monitorizarea situației, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48.

Mesaj RO-Alert pentru populația din Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la măsurile de alertare a populației din județul Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.56.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.33.

Ministerul Apărării Naționale precizează că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate.

Aceasta este cea de-a doua alertă cu care locutorii din județul Tulcea se confruntă în ultimele 24 de ore, după ce, joi după-amiază, aceștia au primit mesaje RO-Alert pentru apariția unui risc privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

De asemenea, la începutul acestei săptămâni, pe 20 iulie, patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei cu România.