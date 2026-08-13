 Evacuări în Halkidiki, destinație preferată de turiștii români. Flăcările s-au extins rapid, iar turiștii au fost evacuați inclusiv pe mare | adevarul.ro
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Video Evacuări în Halkidiki, destinație preferată de turiștii români. Flăcările s-au extins rapid, iar turiștii au fost evacuați inclusiv pe mare

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Un incendiu de vegetație de amploare a izbucnit joi, 13 august, în Siviri, în peninsula Halkidiki din Grecia, una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiștii români. Flăcările s-au extins rapid prin terenuri agricole și zone împădurite, apropiindu-se de locuințe, iar autoritățile au dispus evacuarea mai multor zone. O parte dintre turiști și localnici au fost evacuați inclusiv pe mare. Vântul puternic a alimentat incendiul, iar fumul putea fi observat din mai multe părți ale peninsulei.

Halkidiki, destinație preferată de turiștii români
Incendii puternice in Halkidiki Foto: keeptalkinggreece/FB

Operațiunea de intervenție a fost amplă. 142 de pompieri, inclusiv patru echipaje specializate în stingerea incendiilor de vegetație, au fost mobilizați, alături de 42 de autospeciale.

La fața locului au fost trimise și nouă aeronave și șapte elicoptere, dintre care unul a coordonat intervenția din aer. Pompierii au beneficiat și de sprijinul cisternelor cu apă, potrivit ekathimerini. 

Evacuări prin sistemul 112

Autoritățile elene au activat sistemul de avertizare 112, iar primul mesaj de urgență a fost transmis la scurt timp după ora 15.00. Persoanele aflate în Siviri au fost instruite să părăsească zona și să se îndrepte către Mola Kaliva.

sursa video: Forum Grecia

O a doua alertă a fost transmisă aproximativ o oră mai târziu, în jurul orei 16.00. De această dată, persoanele aflate în Fourka au fost îndemnate să evacueze și să se deplaseze către Skioni.

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Situația a determinat autoritățile să organizeze inclusiv evacuarea pe mare a turiștilor și localnicilor aflați pe plaja din zona Papakyritsi, în Fourka.

La operațiune au participat o navă a Gărzii de Coastă, nouă ambarcațiuni private și o ambarcațiune rapidă pentru pasageri. O altă navă a Gărzii de Coastă se afla în drum spre zonă.

Flăcările s-au apropiat de locuințe

Incendiul s-a extins atât prin zone agricole, cât și prin suprafețe împădurite, apropiindu-se de case. Potrivit informațiilor disponibile, au fost raportate și pagube materiale.

Vântul puternic a îngreunat intervenția și a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor. Fumul putea fi observat de la distanță, din mai multe localități din Halkidiki.

Cauza incendiului nu a fost stabilită oficial. Televiziunea publică elenă ERT a relatat că vântul puternic ar fi putut provoca prăbușirea unui stâlp de electricitate. O scânteie produsă în urma incidentului ar fi putut declanșa incendiul, însă informația nu a fost confirmată de autorități.

Restricții în zonele turistice din Halkidiki

Incendiul izbucnește într-o perioadă în care autoritățile elene au avertizat asupra unui risc ridicat de incendii de vegetație în Halkidiki, peninsulă foarte căutată în sezonul estival, inclusiv de turiștii din România.

Începând de vineri, accesul pietonilor și al autovehiculelor în anumite zone împădurite din municipalitățile Kassandra, Sithonia și Aristotelis va fi restricționat.

În Kassandra și Sithonia, restricțiile vor fi aplicate între orele 08.00 și 20.00. În Aristotelis, unde riscul de incendiu este considerat foarte ridicat, măsurile vor rămâne în vigoare până sâmbătă, la ora 08.00.

Polițiștii vor verifica drumurile forestiere, iar persoanele care vor fi găsite în zonele în care accesul este interzis pot fi îndepărtate. Voluntarii care participă la activități de prevenire a incendiilor sunt exceptați de la aceste restricții.

Persoanele care nu respectă măsurile riscă o amendă de 300 de euro.

Joi au fost raportate incendii și în alte zone ale Greciei. Unul dintre acestea a izbucnit în Vartholomio, în regiunea Ilia din vestul Peloponezului, unde flăcările au cuprins vegetație joasă.

Un alt incendiu a fost semnalat în apropiere de Makyneia, în zona Nafpaktos, unde pompierii au intervenit într-o regiune împădurită.

Autoritățile le-au cerut localnicilor și turiștilor să rămână vigilenți și să respecte întocmai mesajele transmise prin sistemul de alertare.

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