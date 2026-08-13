 Jandarm amenințat de un turist indignat că drona de la Costinești i-a stricat vacanța: „Eu, personal, dacă vreau, te dau afară” | adevarul.ro
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Video Jandarm amenințat de un turist indignat că drona de la Costinești i-a stricat vacanța: „Eu, personal, dacă vreau, te dau afară”

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Autoritățile au intervenit joi pe plaja din Costinești după ce o dronă a fost observată plutind în derivă la doar 15 metri de stabilopozi, în zona Terasa Tineretului. Din motive de siguranță, zona a fost evacuată, iar accesul turiștilor pe plajă a fost restricționat până la finalizarea verificărilor, un motiv de mare supărare pentru turiștii care și-au văzut planurile de bălăceală năruite.

Măsura evacuării zonei și restricționarea accesului pe plajă până la finalizarea verificărilor i-a indignat pe mulți dintre turiștii aflați în Costinești, care sperau să poată intra în mare, dar n-au putut trece de echipajele Poliției, Jandarmeriei, Armatei și specialiștii Serviciului Român de Informații.

Unii au contestat restricțiile impuse și au insistat fie lăsați să ajungă pe plajă. Spiritele s-au încins când un bărbat a cerut în mod repetat explicații unui jandarm, deși oamenii legii informaseră mulțimea cu privire la motivele măsurilor dispuse. 

„Care este motivul? Vorbești cu mine! Eu, personal, dacă vreau, te dau afară de la jobul tău! De ce nu spuneți care este motivul?”, i-a spus bărbatul jandarmului care oprea trecerea.

După ce jandarmul i-a explicat din nou că este vorba de prezența unei drone, bărbatul și-a continuat retorica:

„Și care este motivul? Dar e frumos să nu-i lăsați să meargă la mare?! Spuneți sincer care este motivul?!”.

Când s-a apropiat prea mult de angajatul Jandarmeriei și a fost oprit de acesta, i-a strigat: „Nu pune mâna pe mine”.

 În cele din urmă mulțimea s-a conformat.

Spiritele s-au încins. FOTO captură video FB Alin Radu
Spiritele s-au încins. FOTO captură video FB Alin Radu

Drona nu avea încărcătură explozibilă și a fost scoasă cu mâinile din apă

Amintim că, după recuperarea dronei observate în apropierea țărmului, scafandrii militari au constatat, în urma verificărilor, că aceasta nu avea încărcătură explozibilă.

Imaginile de la fața locului au surprins momentul în care membrii echipei de intervenție au apucat direct cu mâinile drona și au transportat-o printre stabilopozi, fără a purta costume pirotehnice.

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat că astfel de situații sunt posibile în contextul conflictului care se desfășoară în Marea Neagră, unde resturi provenite din operațiuni militare pot fi purtate de curenți și aduse la țărmurile statelor riverane.

Tot joi, autoritățile române au activat măsuri suplimentare de monitorizare după ce două drone au fost semnalate pentru scurt timp în județul Tulcea. În acest context, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol avioane de vânătoare de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru supravegherea și monitorizarea situației din spațiul aerian din apropierea graniței de est a țării.

Autoritățile subliniază că toate incidentele de acest tip sunt analizate conform procedurilor de securitate, pentru a se stabili proveniența obiectelor descoperite și eventualele riscuri pentru populație.

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