 Ministul Apărării, după doborârea dronei care a intrat în spațiul aerian al României: „Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani” | adevarul.ro
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Ministul Apărării, după doborârea dronei care a intrat în spațiul aerian al României: „Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani”

Război în Ucraina
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Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis vineri, 24 iulie, un mesaj amplu după ce o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Oficialul i-a felicitat pe militari și a subliniat că incidentul demonstrează necesitatea investițiilor în apărarea aeriană și în sistemele antidronă. 

Ministrul Apărării, Radu Miruță FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Ministrul Apărării, Radu Miruță FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat vineri, după ce o dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul i-a felicitat pe piloții români și a afirmat că intervenția reprezintă dovada că investițiile făcute în apărarea națională încep să dea rezultate.

„Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc, astăzi, în jurul orei 11:07. Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul a explicat că, după detectarea țintei de către sistemele radar ale MApN, au fost activate imediat procedurile de intervenție.

„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nivel național ridicarea a încă două aeronave românești F-16, cărora li s-a dat autorizare de tragere. După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației”, a precizat acesta.

Radu Miruță a susținut că incidentul confirmă necesitatea accelerării programelor de înzestrare a Armatei Române.

„Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei. Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize. Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România”, a afirmat ministrul.

În finalul mesajului, acesta a transmis că investițiile în apărare reprezintă o garanție pentru securitatea țării și a reafirmat angajamentul României în cadrul NATO.

„Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea. România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a conchis Radu Miruță.

Drona a fost urmărită pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată de sistemul radar la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, după care a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar la ora 11.02, un F-16 românesc a lansat o rachetă și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite, în apropierea localității Padina, județul Buzău.

În timpul incidentului, autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în județele aflate pe traiectoria dronei, iar echipe ale instituțiilor competente cercetează acum epava pentru a stabili proveniența și dacă aparatul transporta materiale explozive.

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