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Agenții Serviciului american pentru Imigrări și Vamă (ICE) vor fi dotați, începând din martie, cu mănuși capabile să provoace șocuri electrice dureroase, într-o încercare a autorităților de a reduce rezistența persoanelor reținute în timpul intervențiilor. Deși producătorul le prezintă drept o soluție „umană” și discretă, organizațiile pentru drepturile civile avertizează că dispozitivele ar putea fi folosite abuziv, într-un moment în care ICE se confruntă deja cu critici tot mai dure legate de utilizarea forței, scrie The Telegraph.

Mănuși capabile să provoace șocuri electrice dureroase
Mănuși capabile să provoace șocuri electrice dureroase/FOTO:X

Potrivit unui anunț publicat luni de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, ofițerii și agenții ar putea fi dotați cu aceste „dispozitive conductive de distragere și de-escaladare” încă din luna martie.

Dispozitivele, denumite G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), au fost folosite, în ultimii ani, în unele penitenciare și de câteva departamente de poliție din Statele Unite.

Potrivit agenției Associated Press, ICE intenționează să cheltuiască până la 20 de milioane de dolari (aproximativ 14,8 milioane de lire sterline) pentru achiziționarea a mii de astfel de dispozitive.

Mănușile funcționează ca o pereche obișnuită de mănuși, șocul electric fiind declanșat atunci când ofițerul apasă un buton care activează modul electric.

Pentru a produce senzația de durere, mănușile trebuie aplicate direct pe pielea persoanei vizate, ceea ce, potrivit producătorului, ajută ofițerul să obțină conformarea în doar câteva secunde.

Fabricate de compania Compliant Technologies LLC, din Lexington, statul Kentucky, mănușile sunt promovate drept o „soluție umană, discretă și de-escaladare, potrivită pentru numeroase situații cu care se confruntă bărbații și femeile în uniformă”.

Producătorul susține: „Disconfortul asociat stimulării este, de regulă, suficient pentru a determina conformarea persoanei în mai puțin de trei secunde și nu lasă arsuri, urme sau cicatrici.”

John Peters, președintele Institutului pentru Prevenirea Deceselor în Custodie, care a studiat acest dispozitiv, a comparat senzația de durere cu cea provocată de „o înțepătură de albină”.

„Este o durere imediată și ascuțită, care distrage atenția persoanei”, a declarat acesta pentru Associated Press.

„Dacă ofițerul se confruntă cu orice formă de rezistență din partea persoanei respective, acesta este, cu siguranță, un instrument eficient.”

„O rețetă pentru vătămarea publicului”

Reprezentanții organizațiilor pentru drepturile civile au criticat, însă, această inițiativă, arătând că agenții ICE se confruntă deja cu critici legate de modul în care folosesc forța în cadrul măsurilor stricte de imigrare impuse de administrația Donald Trump.

Operațiunile ICE au devenit un subiect controversat în Statele Unite, generând proteste ample, care denunță metodele uneori violente, chiar letale, folosite de agenți. Anunțul vine la o lună după ce doi bărbați au fost uciși prin împușcare de agenți ICE, în statele Texas și Maine.

Jenn Rolnick Borchetta, director adjunct al programelor privind activitatea poliției din cadrul Uniunii Americane pentru Libertăți Civile (ACLU), a avertizat că există riscul ca aceste dispozitive să nu fie folosite în mod corespunzător.

„În ultimul an, ICE a demonstrat, în repetate rânduri, că recurge prea rapid la forță”, a declarat aceasta.

„Acum, agenții vor putea provoca șocuri electrice printr-o simplă apăsare de buton, într-un mod pe care, poate, nimeni altcineva nu îl poate observa.

Introducerea unor mănuși care pot fi folosite atât de ușor pentru a provoca dureri extreme în timpul intervențiilor reprezintă o rețetă pentru vătămarea publicului.”

Producătorul a avertizat că dispozitivul nu trebuie folosit ca formă de pedeapsă împotriva persoanelor care manifestă „opoziție verbală sau atitudine belicoasă” și nici asupra unor categorii vulnerabile, precum copiii, femeile însărcinate, persoanele în vârstă sau cu dizabilități.

Potrivit lui Peters, această achiziție ar urma să fie cea mai mare comandă primită vreodată de companie.

Acesta a explicat că agenții ICE ar putea folosi mănușile pentru a scoate din mașini sau din locuințe persoane necooperante, precum și pentru a muta persoane în și din centrele de detenție.

„Pentru ofițerii mai puțin corpolenți, mai puțin puternici sau mai în vârstă, cred că acest dispozitiv reprezintă un avantaj important”, a spus el, explicând că mănușile ar putea permite imobilizări mai rapide și ar putea scurta durata confruntărilor.

Susținătorii acestor dispozitive au precizat că ele sunt folosite, de regulă, în situații specifice, în penitenciare sau în timpul transportului deținuților, și nu în cadrul patrulelor stradale obișnuite.

Potrivit companiei Compliant Technologies, mănușile au fost utilizate pentru imobilizarea unor suspecți violenți, care refuzau să urce în mașinile poliției, precum și a unor deținuți care se automutilau sau amenințau ofițerii.

Peters a precizat că, deși se așteaptă ca unii angajați să utilizeze necorespunzător aceste dispozitive, este puțin probabil ca ele să provoace răniri.

Pentru a putea folosi dispozitivul, ofițerii trebuie să urmeze un curs de pregătire și să fie recertificați o dată la doi ani.

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