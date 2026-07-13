search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă în Republica Moldova după prăbușirea şi explozia unei drone Shahed. „O încălcare gravă și inacceptabilă”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O dronă Shahed de tip Gheran-2 a căzut în apropierea localității Copanca din raionul Căușeni, după ce a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul unui atac rusesc asupra regiunii Odesa.

Dronă prăbuşită în Republica Moldova. FOTO: Poliţia Rep. Moldova
Dronă prăbuşită în Republica Moldova. FOTO: Poliţia Rep. Moldova

O dronă Shahed de tip Gheran-2 s-a prăbușit la periferia localității Copanca, din raionul Căușeni, la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău. Aparatul a explodat în momentul impactului cu solul, iar deflagrația a provocat un incendiu.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, apelul la Serviciul 112 a fost primit în jurul orei 01:03 şi imediat la fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, notează ziarmd.

FOTO: Poliţia Rep. Moldova
FOTO: Poliţia Rep. Moldova

Ministerul Apărării de la Chișinău a precizat că drona a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina şi că în prezent se face o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian național, afirmând că acesta arată încă o dată efectele pe care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei le are asupra securității Republicii Moldova.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, se arată în comunicatul oficial al Ministerului Afacerilor Externe.

Vă reamintim că un incident similar a avut loc şi în noaptea de 7 spre 8 iunie în extravilanul satului Lopatna, din raionul Orhei, unde, de asemenea, o dronă a explodat după ce s-a prăbuşit.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii fostei coaliții. Programul consultărilor
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
OFICIAL! Istvan Kovacs a primit vestea de la FIFA. Se știe brigada care va arbitra prima semifinală de la CM 2026
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Țiriac Jr. a văzut imaginile cu Simona Halep și noul partener: "Ai reușit!". "Răspunsul" fostei sportive a venit instant
digisport.ro
image
Trei lucruri care i-au placut Monicăi Bîrlădeanu la Beach, Please! „Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”
click.ro
image
Să bombardăm Arctica, să ridicăm un baraj în Mediterană și să construim o a doua Lună. Cinci planuri nebunești de geoinginerie
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
România a intrat pe minus la angajări. Un singur județ mai angajează, Bucureștiul a pierdut peste 15.000 de salariați într-un an
playtech.ro
image
Gol anulat GREȘIT pentru Universitatea Craiova! Imaginile pe care oamenii din VAR nu le-au văzut. Radu Naum: „Ceea ce prezentăm nu e din burtă”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Tragedie la Hollywood! Sam Neill, celebrul actor din „Jurassic Park”, s-a stins din viață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Românii trebuie să își înregistreze casele. Succesiunile sunt gratuite
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Tragedie la Hollywood! Sam Neill, celebrul actor din „Jurassic Park”, s-a stins din viață
click.ro
image
Trei lucruri care i-au placut Monicăi Bîrlădeanu la Beach, Please!
click.ro
Elvis foto profimedia 0675135032 jpg
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mama, iartă-mă!”
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mama, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!