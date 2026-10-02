România are printre cele mai puține mamografe din UE și nu are un program național de screening pentru cancerul de sân

România se află printre statele Uniunii Europene cu cea mai redusă dotare cu aparate de mamografie. În 2024, țara avea 1,1 unități de mamografie la 100.000 de locuitori, potrivit datelor publicate de Eurostat cu ocazia Lunii de Conștientizare a Cancerului de Sân.

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Situația este cu atât mai importantă cu cât România nu dispune de un program național de screening pentru cancerul de sân, astfel că țara nu figurează în statisticile Eurostat privind proporția femeilor care au făcut o mamografie în cadrul unui astfel de program.

Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește accesul femeilor la programele organizate de depistare a cancerului de sân.

În 2024, cele mai mari procente au fost raportate în Danemarca, unde 82,1% dintre femeile cu vârste între 50 și 69 de ani, eligibile pentru screening, au făcut o mamografie în ultimii doi ani. Danemarca este urmată de Suedia, cu 82%, și Finlanda, cu 81,6%.

La celălalt capăt al clasamentului s-au aflat Ungaria, cu 27,2%, și Cipru, cu 29,2%.

România și Bulgaria nu au însă un procent în această comparație. Eurostat explică faptul că cele două țări nu au un program național de screening pentru cancerul de sân, ceea ce înseamnă că nu există date administrative provenite dintr-un astfel de program pe baza cărora să fie calculat indicatorul.

O altă statistică europeană evidențiază diferențele în ceea ce privește infrastructura medicală.

În România erau raportate în 2024 1,1 aparate de mamografie la 100.000 de locuitori. Aceeași valoare a fost înregistrată în Polonia, Cehia și Suedia, reprezentând cele mai mici niveluri raportate de statele UE pentru care Eurostat avea date disponibile.

La polul opus se află Grecia, cu 7,6 unități de mamografie la 100.000 de locuitori. Cipru avea 6,9 aparate, iar Italia 3,7.

Diferențele sunt importante în condițiile în care mamografia reprezintă principala investigație utilizată în cadrul programelor organizate de screening pentru depistarea cancerului de sân.

Datele Eurostat arată astfel nu doar diferențele dintre țările europene în ceea ce privește participarea la screening, ci și discrepanțele existente la nivelul infrastructurii medicale disponibile pentru depistarea precoce a cancerului de sân.